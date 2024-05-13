Происшествия

Пассажир «улетевшей» с трассы иномарки погиб в Волгоградской области

Происшествия 13.05.2024 10:15
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13.05.2024 10:15


Один человек погиб и двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Фроловском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, на 6-м километре трассы Р-22 «Каспий» иномарка «вылетела» с дороги и перевернулась. 

По предварительной информации, 36-летняя водитель Hyundai Elantra не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – 35-летний пассажир  иномарки скончался  в машине скорой помощи. 

Сама водитель, а также ее 32-летняя пассажирка доставлены в медучреждение. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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