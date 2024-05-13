Пассажир «улетевшей» с трассы иномарки погиб в Волгоградской области





Один человек погиб и двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Фроловском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, на 6-м километре трассы Р-22 «Каспий» иномарка «вылетела» с дороги и перевернулась.

– По предварительной информации, 36-летняя водитель Hyundai Elantra не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – 35-летний пассажир иномарки скончался в машине скорой помощи.

Сама водитель, а также ее 32-летняя пассажирка доставлены в медучреждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области