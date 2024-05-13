Федеральные новости

Все те же лица: депутаты ГД утвердили зампредов Правительства РФ

Федеральные новости 13.05.2024 16:04
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13.05.2024 16:04


Сегодня, 13 мая,  депутаты Государственной думы утвердили внесенные главой Правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на должности первого заместителя и заместителей председателя Правительства РФ.

Так, по информации пресс-службы Госдумы, на должность первого заместителя председателя Правительства РФ утвержден Денис Мантуров, посты заместителей председателей Правительства РФ займут: Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко. 

Комментируя назначения спикер Государственной думы подчеркнул, что все кандидаты депутатам хорошо известны. 

– Мы с ними прошли непростое время вызовов, с которыми столкнулась страна, – сказал он.

Фото: duma.gov.ru 

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