Общество

«Такого не было 20 лет»: заморозки в Волгоградской области погубили озимые

Общество 11.05.2024 16:13
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11.05.2024 16:13


Сельхозпроизводители Волгоградской области подсчитывают убытки, причиненные посевам заморозками. Как рассказали V102.RU фермеры из Урюпинского района, в ночь на 4 и мая на полях района температура воздуха опускалась до -10 градусов. Этого удара не выдержали озимые.

- У меня было засеяно около 100 гектаров озимых, погибло все, - рассказывает фермер Александр. – Яровые – ячмень, лен, овес, пшеница повреждены процентов на 30%. Есть маленькая надежда, что колос еще отойдет. Но ситуация просто катастрофическая. Раньше сердце радовали зеленые поля, а сейчас - все желтое и черное.

По словам Александра, в таком же положении оказались и другие сельхозпроизводители Урюпинского и других близлежащих районов. Поля с погибшими озимыми теперь придется перепахивать и решать вопрос, что делать дальше.

- Некоторые будут пересевать, но это те, у кого есть средства на покупку новых семян, но осилить такие затраты смогут не все, семена сейчас очень дорогие, - делится фермер. – Плюс еще затраты на солярку. Кто-то засеет тем, что есть в наличии. Но, видимо, часть полей все-таки останутся пустыми. К тому же для пересева надо, чтобы прошли дожди, иначе просто деньги на ветер.

Александр утверждает, что такого он не видел за все годы, что занимается фермерством.

- Я уже 20 лет пашу и сею, но такое в первый раз наблюдаю. Природа просто сошла с ума. В апреле у нас припекало до +30 градусов, а сейчас вот такая трагедия произошла. Не говорю уже о том, что в садах почернела вся ягода. Не будет ни винограда, ни вишни с черешней, - констатирует собеседник информагентства.


Заморозки до сих пор не отпускают Волгоградскую область. По последним прогнозам, до 14 мая на севере региона ночью снова будет до -5 градусов. У фермеров опускаются руки.

- Мороз добьет теперь все оставшееся. Мы отдали все данные о погибшем урожае в администрацию района, надеемся, что хоть какую-то компенсацию получим, - продолжает Александр. – Но когда это будет, неизвестно. А с полями надо решать что-то уже сейчас.

Напомним, ранее V102.RU сообщало, что комитет сельского хозяйства Волгоградской области приступил к мониторингу состояния сельхозкультур в регионе после майских заморозков. В самом лучшем положении оказались поля, которые еще не дали всходы. Тем не менее, факты гибели озимых и яровых зафиксированы в 32 районах Волгоградской области. В облкомсельхозе в то же время заверили, что без урожая регион не останется. Однако власти Волгоградской области обсуждают вопрос о введении  режима ЧС регионального характера для применения дополнительных механизмов поддержки аграриев, аккумулирования дополнительных сил и средств с целью нивелировать последствия майских заморозков.

Фото читателей V102.RU

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