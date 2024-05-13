Ветеринары госпиталя дикой природы прооперируют под Волгоградом львов Киару и Бонифация





Ветеринарные специалисты единственной в России мобильной бригады фонда «Госпиталя дикой природы» приедут в Волгоград для проведения сложных эндоскопических операций для питомцев зооцентра «Дино» - львицы Киары и льва Бонифация. Как рассказали V102.RU в фонде, визит состоится 19-20 мая.

Ветеринарные специалисты единственной в России мобильной бригады фонда «Госпиталя дикой природы» приедут в Волгоград для проведения сложных эндоскопических операций для питомцев зооцентра «Дино» - львицы Киары и льва Бонифация. Как рассказали V102.RU в фонде, визит состоится 19-20 мая.

Справка. Фонд «Госпиталь Дикой Природы» — это единственная в России мобильная бригада высококвалифицированных ветеринарных специалистов, которая оперативно реагирует на вызовы о помощи диким животным по всей территории Российской Федерации. Специалисты организации организуют профессиональную ветеринарную помощь и активно участвуют в программных мероприятиях по сохранению природы и поддержанию биоразнообразия, в том числе по восстановлению популяций редких и исчезающих видов. Фонд «Госпиталь Дикой Природы» — это единственная в России мобильная бригада высококвалифицированных ветеринарных специалистов, которая оперативно реагирует на вызовы о помощи диким животным по всей территории Российской Федерации. Специалисты организации организуют профессиональную ветеринарную помощь и активно участвуют в программных мероприятиях по сохранению природы и поддержанию биоразнообразия, в том числе по восстановлению популяций редких и исчезающих видов.

Фото зооцентр "Дино" VK.com

Напомним, как ранее сообщало V102.RU, львенок Бонифаций попал в зооцентр «Дино» из Саратова, где он содержался в неподобающих условиях в конном клубе, а однажды укусил за руку подростка. Дикое животное привезли в Волгоград в плохом состоянии – у него подозревали рахит, пищевую агрессию и ряд других заболеваний.Львица Киара прибыла в Волгоград из Дагестана. Ее содержали в тесной клетке на территории кафе. Зоозащитники на собранные деньги выкупили несчастную львицу у владельца и Киара стала еще одной питомицей зооцентра.Сотрудники «Дино» стараются создавать все условия для содержания львов в зооцентре. Для них оборудован хорошо защищенный просторный вольер, животные получают полноценное питание. В планах руководства приюта – оборудование бассейна для хищников.Тем не менее, тяжелое и голодное прошло дали о себе знать и львам потребовалась помощь ветеринаров.