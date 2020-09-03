



Практически на остановке у гостиницы «Южная» автобус ООО «Волгоградское автотранспортное предприятие» - дочерней компании «Питеравто» врезался в столб. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло сегодня в первой половине дня со стороны движения из центра в сторону Ворошиловского района Волгограда. По предварительный данным, инцидент произошел из-за конфликта водителей разных маршрутов ВАП.

Один из водителей зашел в кабину автобуса коллеги, а тот во время выяснения отношений нажал педаль газа и врезался в столб. Пострадавших нет. Заявлений в полицию пока не поступало.