В Волгограде от коронавируса умер молодой парень

Здравоохранение 01.09.2020 15:02
0
01.09.2020 15:02
В списке подтвержденных летальных случаев в Волгоградской области от COVID-19, опубликованном за минувшие сутки, оказался 27-летний житель Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе региона, коронавирусную инфекцию у молодого человека выявили в ходе проверки контактов заразившегося COVID-19. Волгоградца с двухсторонней ковидной пневмонией доставили в больницу №5, где он скончался. У молодого пациента были хронические заболевания неврологического профиля и эндокринной системы.
За минувшие сутки также подтверждена смерть от коронавируса 65-летней женщины и 41-летнего мужчины.
Женщина была госпитализирована в больницу №5 из Среднеахтубинского района. Сообщается, что при первых признаках недомогания она к врачам не обращалась, сама не лечилась. Через 9 дней ей стало плохо. Женщине диагностировали двухстороннюю ковидную пневмонию. У нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет.
41-летний житель Волгограда обратился в больницу сразу, как почувствовал недомогание. Ему назначили амбулаторное лечение, выполнили КТ-исследование. У пациента диагностировали двухстороннюю ковидную пневмонию. В связи с ухудшением состояния его госпитализировали в больницу №16, но спасти мужчину не удалось. Он скончался от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.
Напомним, что за минувшие сутки в Волгоградской области от коронавируса скончались три человека. Всего в регионе от COVID-19 уже умерло 104 человека.
Реклама
Выпустите нас отсюда: вылеченные от ковида пациенты ждут тесты по 2 недели01.09.2020 16:59
Здравоохранение 01.09.2020 16:59
Уволилась главврач волгоградской больницы СМП №2501.09.2020 14:12
Здравоохранение 01.09.2020 14:12
Еще троих человек убил коронавирус в Волгоградской области01.09.2020 12:10
Здравоохранение 01.09.2020 12:10
В Волгоградской области для воздушной неотложки построили еще три площадки31.08.2020 14:11
Здравоохранение 31.08.2020 14:11
В Волгоградской области COVID-19 убил троих мужчин и женщину с "букетом" болезней31.08.2020 13:50
Здравоохранение 31.08.2020 13:50
Умерших за 100: кривая смертей от коронавируса в Волгоградской области устремилась вверх31.08.2020 11:54
Здравоохранение 31.08.2020 11:54
Дождались пневмонии: коронавирус убил троих «сердечников» в Волгоградской области29.08.2020 13:06
Здравоохранение 29.08.2020 13:06
Всплеск смертей от COVID-19 зафиксирован в Волгоградской области29.08.2020 12:21
Здравоохранение 29.08.2020 12:21
Сгорели за неделю: COVID-19 убил троих жителей Волгоградской области28.08.2020 15:55
Здравоохранение 28.08.2020 15:55
Суточный рекорд по смертности от коронавируса зафиксирован в Волгоградской области28.08.2020 11:43
Здравоохранение 28.08.2020 11:43
Волгоградская область получила вакцину от трех штаммов гриппа27.08.2020 21:03
Здравоохранение 27.08.2020 21:03
Бой на плато: Волгоградская область отчаянно сражается с коронавирусом27.08.2020 11:54
Здравоохранение 27.08.2020 11:54
От коронавируса в Волгограде умерли мужчины с подорванным здоровьем26.08.2020 13:34
Здравоохранение 26.08.2020 13:34
Две смерти и более сотни заболевших: коронавирус шагает по плато в Волгоградской области26.08.2020 12:03
Здравоохранение 26.08.2020 12:03
Модно и можно: две волгоградские поликлиники получат аппараты КТ25.08.2020 21:11
Здравоохранение 25.08.2020 21:11
Реклама