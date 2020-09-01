В Волгограде от коронавируса умер молодой парень





В списке подтвержденных летальных случаев в Волгоградской области от COVID-19, опубликованном за минувшие сутки, оказался 27-летний житель Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе региона, коронавирусную инфекцию у молодого человека выявили в ходе проверки контактов заразившегося COVID-19. Волгоградца с двухсторонней ковидной пневмонией доставили в больницу №5, где он скончался. У молодого пациента были хронические заболевания неврологического профиля и эндокринной системы.

За минувшие сутки также подтверждена смерть от коронавируса 65-летней женщины и 41-летнего мужчины.

Женщина была госпитализирована в больницу №5 из Среднеахтубинского района. Сообщается, что при первых признаках недомогания она к врачам не обращалась, сама не лечилась. Через 9 дней ей стало плохо. Женщине диагностировали двухстороннюю ковидную пневмонию. У нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет.

41-летний житель Волгограда обратился в больницу сразу, как почувствовал недомогание. Ему назначили амбулаторное лечение, выполнили КТ-исследование. У пациента диагностировали двухстороннюю ковидную пневмонию. В связи с ухудшением состояния его госпитализировали в больницу №16, но спасти мужчину не удалось. Он скончался от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.

Напомним, что за минувшие сутки в Волгоградской области от коронавируса скончались три человека. Всего в регионе от COVID-19 уже умерло 104 человека.