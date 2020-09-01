За кровавое месиво на рынке под Волгоградом водителю грозит два года тюрьмы

Расследования 01.09.2020 12:30
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01.09.2020 12:30
Перед судом в Волгоградской области предстанет 42-летний житель Городищенского района, который осенью прошлого года на машине протаранил торговые ряды и покалечил 4 человек. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по региону, водителю "Toyota Camry" предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ему грозит до 2 лет лишения свободы.
Следствием установлено, что 8 октября прошлого года водитель двигался на своем автомобиле по автодороге "Волгоград – Каменск-Шахтинский" со стороны Волгограда в сторону Ростов-на-Дону. На 38 км он совершил столкновение с автомобилем "KIA Rio", после чего выехал на прилегающую к дороге территорию и совершил наезд на торговые ряды открытого рынка. В результате ДТП пострадали пассажирка "Toyota Camry" и три женщины- продавцы рынка.
Как ранее сообщалось, в результате ДТП у одной из женщин 1944 года рождения - травматическая ампутация правой стопы, у 2-х других продавцов - закрытый перелом правого бедра со смещением, ушиб грудной клетки. Женщина - пассажир иномарки получила ушиб тазобедренного сустава.
Отмечается, что в ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.
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