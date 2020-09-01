Федеральные новости

Все, что нажито: СК добрался до банковских ячеек и авто опального губернатора

Федеральные новости 01.09.2020 11:10
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01.09.2020 11:10


Судом наложен арест на наличные деньги в размере более 30 миллионов рублей, 3,7 тыс. долларов США, а также автомобили «Toyota Land Cruiser» и «Lexus LX570», имеющие отношение к подследственному экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, сообщает ИА «Высота 102». Напомним, следствие считает Фургала причастным к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского в 2004-2005 годах.

«В ходе расследования потерпевшими по уголовному делу заявлен гражданский иск о взыскании денежных средств с причастных к убийству Булатова и Зори, а также покушению на Смольского в качестве компенсации причиненного морального и материального вреда. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следствием совместно с подразделениями, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу, продолжено установление имущества обвиняемого, на которое может быть наложен арест.
Так, в частности, получена информация о нахождении в банковской ячейке, оформленной на родственницу бывшей супруги Сергея Фургала, денежных средств в размере 400 тыс. долларов США (более 29 млн рублей). Пояснить происхождение этих средств женщина не смогла, при этом ее официальный доход с учетом трудового стажа не позволил бы накопить подобные сбережения. С учетом этого следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте указанных денежных средств, и оно было удовлетворено. Также судом наложен арест на автомобили «Toyota Land Cruiser» и «Lexus LX570», принадлежащие Сергею Фургалу, а также денежные средства в размере около 3 млн рублей и  3,7 тыс. долларов США, ранее обнаруженные при обыске у обвиняемого», - рассказали в СК. 
Расследование силами Главного управления по расследованию особо важных дел СК России по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продолжается. 

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