Осужденного Доронина и подследственного Зубкова привлекут к делу о сносе «Соснового бора» в Волгограде





Арбитражный суд Волгоградской области постановил привлечь в качестве третьих лиц к участию в деле о сносе ресторанного-гостиничного комплекса «Сосновый бор» в Волгограде бывшего вице-мэра Андрея Доронина и бизнесмена Владимира Зубкова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитража, помимо Зубкова и Доронина суд также считает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора – участников договоров купли-продажи земельных участков: Ярослава Суханова, Бориса Беляева, Александра и Вячеслава Зубаковых.

Каким образом осужденный Доронин и подследственный Зубков смогут поучаствовать в судебном разбирательстве о сносе «Соснового бора» - неизвестно. Суд определил, что Доронин и Зубков должны «в трехдневный срок направить в адрес суда мотивированный отзыв на заявление с правовым обоснованием и документальным подтверждением возражений, доказательства вручения представить в суд; представить подтверждающие документы».





Напомним, что дело о сносе объектов «Соснового бора», которые, как считает администрация Дзержинского района, являются самовольно установленными нестационарными объектами, рассматривается в суде с осени прошлого года. Конюшни «Соснового бора» собственники начали разбирать сами, согласовав график демонтажа с администрацией. Судебного решения по остальным постройкам, в числе которых гостиничные домики и ресторан, пока еще не принято. Судебные тяжбы продолжаются.

Напомним, неприятности у ресторанно-гостиничного комплекса начались после ареста экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и одного из основных учредителей «Соснового бора» - бизнесмена Владимира Зубкова. Они были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области. В «Сосновом бору» следователи по ОВД СУ ФСБ России и УФСБ по региону провели обыски, кроме того администрация Дзержинского района потребовала в суде снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров.



