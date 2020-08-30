Осужденного Доронина и подследственного Зубкова привлекут к делу о сносе «Соснового бора» в Волгограде
Общество 30.08.2020 17:29
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30.08.2020 17:29
Арбитражный суд Волгоградской области постановил привлечь в качестве третьих лиц к участию в деле о сносе ресторанного-гостиничного комплекса «Сосновый бор» в Волгограде бывшего вице-мэра Андрея Доронина и бизнесмена Владимира Зубкова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитража, помимо Зубкова и Доронина суд также считает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора – участников договоров купли-продажи земельных участков: Ярослава Суханова, Бориса Беляева, Александра и Вячеслава Зубаковых.
Напомним, что в январе текущего года Андрей Доронин был приговорен к 3 годам колонии общего режима за покушение на мошенничество в крупном размере. В марте апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Владимир Зубков, напомним, является основным учредителем открытого в 2007 году ресторанно-гостиничного развлекательного комплекса «Сосновый бор» с размером доли почти в 67%. С июня 2019 года он находится в следственном изоляторе «Лефортово». Зубкову и экс-руководителю СУ СКР по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявлены обвинения в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 205 УК РФ). Дело расследует Следственное управление ФСБ России.
Каким образом осужденный Доронин и подследственный Зубков смогут поучаствовать в судебном разбирательстве о сносе «Соснового бора» - неизвестно. Суд определил, что Доронин и Зубков должны «в трехдневный срок направить в адрес суда мотивированный отзыв на заявление с правовым обоснованием и документальным подтверждением возражений, доказательства вручения представить в суд; представить подтверждающие документы».
Напомним, что дело о сносе объектов «Соснового бора», которые, как считает администрация Дзержинского района, являются самовольно установленными нестационарными объектами, рассматривается в суде с осени прошлого года. Конюшни «Соснового бора» собственники начали разбирать сами, согласовав график демонтажа с администрацией. Судебного решения по остальным постройкам, в числе которых гостиничные домики и ресторан, пока еще не принято. Судебные тяжбы продолжаются.
По данным системы СПАРК, ООО «Сосновый бор» специализируется на ресторанном бизнесе и услугах по доставке продуктов питания. Учредителями выступают – с 2012 года Татьяна Волколупова (33,3% доли) и с апреля 2019-го – Владимир Зубков (66,7%). Татьяна Волколупова – родственница бывшего прокурора Волгограда, затем – прокурора Астраханской области. К «Сосновому бору», как ранее сообщала «Высота 102», в свое время имели отношение и другие влиятельные в городе люди.
Напомним, неприятности у ресторанно-гостиничного комплекса начались после ареста экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и одного из основных учредителей «Соснового бора» - бизнесмена Владимира Зубкова. Они были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области. В «Сосновом бору» следователи по ОВД СУ ФСБ России и УФСБ по региону провели обыски, кроме того администрация Дзержинского района потребовала в суде снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров.
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