В Волгограде и области воздух раскалится до +36

Изнуряющая жара вернулась в Волгоградскую область. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, с каждым днем температура будет подниматься. Уже 8 июля в Волгограде и области ожидается +36 и без осадков.

Небольшие дожди и грозы синоптики прогнозируют сегодня, 6 июля, в отдельных районах Волгоградской области. При грозе возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +24...+29º, местами до +32º.

В Волгограде +27...+29º. Днем осадков не обещают.

Первый рабочий день в Волгограде будет солнечным и жарким. Ночью 7 июля прогнозируют +16...+18º; днем +30...+32º. В Волгоградской области также сухо. Температура воздуха: ночью +13...+18º, при прояснении до +9º; днем +28...+33º.

8 июля в Волгограде и области будет еще на несколько градусов жарче.