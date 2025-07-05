Солнце выбросило рекордное количество плазмы

Ученые зафиксировали новую плазменную структуру длиной более 1 миллиона километров. Как сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, выброс случился днем 5 июля.
- Солнце продолжает ставить рекорды по размеру выбрасываемых в космос протуберанцев, - говорится в сообщении специалистов.
Выброс произошел между 09:00 и 14:00 мск в сторону северного полюса Солнечной системы. Накануне аналогичный протуберанец был зафиксирован у южного полюса звезды. Всего за последнюю неделю Солнце выбросило не менее шести подобных объектов. Ни один из выбросов пока не задел Землю.
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