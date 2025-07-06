Общество

11 рейсов задерживаются в волгоградском аэропорту

Общество 06.07.2025 06:47
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06.07.2025 06:47


Сегодня, 6 июля, в аэропорту «Сталинград» (Волгоград) задерживаются 11 рейсов на прилет и вылет, три отменены из-за ограничительных мер, которые вводила Росавиация в столичных аэропортах, передает V102.RU.

Отменены рейсы в Москву и Казань. Задерживаются самолеты из Антальи, Москвы и Санкт-Петербурга – всего шесть рейсов. Вылета из Волгограда ждут пять самолетов по направлению в Москву и Санкт-Петербург.

Напомним, что ранее ограничения вводились на обеспечение безопасности полетов в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время аэропорты работают штатно. 

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