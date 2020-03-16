





Сегодня Волгоградский облсуд отказался изменить приговор бывшему вице-мэру Волгограду Андрею Доронину по результатам рассмотрения его апелляционной жалобы. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда. 21 января текущего года Центральный райсуд приговор его к 3 годам исправительной колонии общего режима.

Осужденный заслушал определение областного суда по видеоконференсвязи, находясь в следственном изоляторе.

Доронин просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Он и его адвокат заявили, что считают приговор чрезмерно суровым. «Я во всем сознался, активно содействовал следствию. Опасности для общества не представляю. Состояние моего здоровья в СИЗО ухудшилось. В изоляторе каждую неделю по два раза обращался за медицинской помощью. Но врач пришел только один раз и назначил лечение», - пояснил Доронин. К делу по ходатайству стороны защиты суд приобщил протокол врачебной комиссии.

Гособвинение посчитало апелляционную жалобу Андрея Доронина не подлежащей удовлетворению. Защита озвучила свою точку зрения, отличающуюся от позиции прокуратуры. По мнению адвоката, приговор должен был быть смягчен, так как осужденный более полугода находился под домашним арестом, при этом нарушений порядка не зафиксировано, а руководство СИЗО характеризует его положительно. В своем последнем слове фигурант дела попросил суд учесть все положительные моменты, которые были у него в жизни, и смягчить приговор.

Андрей Доронина задержали 4 июля 2019 года в ходе оперативных действий сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Бывший вице-мэр Волгограда тогда встретился с экс-депутатом гордумы Алексеем Зверевым на парковке у кафе «Коржик» на улице Советской. Далее приятели проехали в машине Зверева на улицу Чуйкова, где произошла передача 2,5 миллиона рублей, якобы предназначенных для сотрудников СУ СКР и ФСБ для «решения вопроса» об изменении меры пресечения Звереву, который является фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве в сфере страхования. После получения денег Доронин оказался в руках правоохранителей.

Следствие, которое вело региональное УФСБ, считает, что Доронин не собирался давать кому-либо взятку, а деньги хотел присвоить себе. Всего он просил у Зверева 15 миллионов рублей за решение вопроса о прекращении уголовного преследования. Деньги просил передать частями. Первая – в размере 2,5 миллиона рублей – предназначалась за изменение меры пресечения на подписку о невыезде. Затем нужно было заплатить еще 5 миллионов за прекращение уголовного дела, а потом – еще 7,5 миллиона рублей. Как полагает следствие, бывший вице-мэр Волгограда решил не брать всю сумму, а ограничиться 2,5 млн рублей, так как, по его разумению, меру пресечения Звереву и так бы изменили, но фигурант уголовного дела мог бы подумать, что это стало возможным благодаря его посредничеству. Зверев согласился, но сообщил о поступившем ему предложении в УФСБ.