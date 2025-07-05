«После свадеб становятся агрессивней»: биолог – о причинах частых нападений каракуртов на людей





Только за первый месяц лета волгоградские медики спасли нескольких пациентов, пострадавших от яда каракуртов. Причиной такой активности пауков биологи называют не только недавно закончившийся у них сезон «свадеб», но и новые условия жизни. Из-за стремительного изменения климата герои чьих-то ночных кошмаров осваивают все новые территории, становясь нежеланным соседом горожан. Подробнее о проблеме – в материале ИА «Высота 102».

Срочным обращением в больницу встреча с каракуртом заканчивается именно в первые месяцы лета, подтверждает волгоградский биолог Николай Онистратенко.

– После «свадеб» самки каракурта становятся более агрессивными. Покидая свои укромные жилища, они ищут новые места обитания для успешной охоты и порождения потомства, – отмечает доцент кафедра экологии и природопользования ВолГУ. – Эти особы – очень ответственные мамы, которые тщательно охраняют свой кокон и нападают на любого, кто случайно или специально к нему приблизится. Они руководствуются догмой о том, что лучшая защита – это нападение и так же активно оберегают и самих себя.





Свою компанию мохнатые «пришельцы» стали навязывать волгоградцам не сегодня и не вчера. Последние десять лет горожане все чаще замечают ядовитых пауков не только в степях, но и в жилых массивах.

– Регулярно каракуртов замечают даже в Москве, – комментирует волгоградский биолог. – Это связано с постепенным изменением климата, иссушением и опустыниванием ландшафтов. Смена климата и почвенных условий вполне закономерно ведет к изменению растительных сообществ и связанной с ними фауны. Так постепенно преобразуются экосистемы разных рангов. Стоит признать и влияние человека на скорость распространения каракуртов. Впрочем, эту вероятность не стоит преувеличивать. Основное наше влияние довольно опосредованно - к глобальным подвижкам в первую очередь ведут техногенез и аграрные процессы. Возможен случайный занос отдельных особей и коконов с грузами и транспортом. Впрочем, в этом случае уместнее говорить о создании удобных для жилья мест в населенных пунктах по пути естественной миграции пауков.

А вот винить в нашествии пауков неумелых «юннатов» Николай Онистратенко считает не самой логичной затеей.

– Побег каракурта из коллекции любителя экзотики маловероятен. В стране буквально единицы или десятки любителей, готовых рискнуть и держать такое опасное животное дома. Те же, кто на это все-таки решается, чаще всего умеют организовать изолированное содержание паука и соблюдают меры предосторожности.

Распознать каракурта весьма несложно. Увидите черного паука в черной «шубе» - можете не сомневаться. Это он! У взрослых самок брюшко покрыто очень короткими волосками - будто велюровое. Но чаще всего мы видим молодых самок с красными или красными и окаймленными белым пятнышками на верхней поверхности брюшка. Взрослые самки такого украшения обычно лишаются. На месте пятен остаются ямки. Самцы мельче, стройнее, сохраняют заметный окрас всю жизнь. Лапки у них блестящие, будто лакированные.

- Каракуртов можно встретить около оврагов, заросших сорной травой пахотных земель, на заброшенных пустырях, стихийных свалках, а также в частном секторе. В последние годы каракурт расширяет свои границы экологической толерантности, осваивая довольно нетипичные для него территории – например, прибрежную полосу водохранилища и пойму Волги, – сообщала корреспондентам ИА «Высота 102» профессор кафедры экологии и природопользования ВолГУ Елена Иванцова.

Укус паука несмертелен, однако крайне неприятен. По словам специалистов, после встречи с каракуртом пострадавший ощущает общее недомогание, мышечные боли, аллергическую реакцию, лихорадку, повышенное потоотделение, головокружение, иногда судороги. У человека также появляется сильное возбуждение и страх смерти.

Фото Николая Онистратенко