ВТБ: доля сделок по рефинансированию в Волгограде выросла на 40%

Экономика 27.08.2020 14:07 Новости компаний
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27.08.2020 14:07 Новости компаний
По итогам семи месяцев 2020 года доля рефинансированных кредитов в волгоградском региональном офисе ВТБ выросла на 40 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в целом общий объем сделок по снижению кредитных ставок в 2020 году вырос на 40 % и превысил 2,1 млрд рублей, кредиты смогли рефинансировать более 1,7 тыс. клиентов.
Значительный рост интереса к продукту связан, прежде всего, со снижением ипотечных ставок. Если по итогам семи месяцев 2019 года рефинансирование ипотеки среди общих выдач жилищных кредитов банка в регионе занимало чуть более 10% по числу сделок и 11% по объему, то в настоящее время эти значения выросли до 37% и 36% соответственно. Всего с января по июль ВТБ в Волгоградской области помог снизить ипотечную ставку 1 тыс. клиентов почти на 1,6 млрд рублей, что более чем в 5 раз выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Для клиентов с кредитами наличными также характерна тенденция перевода своей текущей задолженности из других банков в ВТБ. За семь месяцев года доля таких кредитов составила 10,2 % по числу сделок и 13% по объему от общего числа выдач. ВТБ помог снизить ставку по кредитам наличными для 765 клиентов на сумму свыше 535 млн рублей.
«Рефинансирование становится все более востребованной услугой. Развивая данный продукт, мы содействуем решению масштабной государственной задачи по снижению долговой нагрузки россиян. При этом ВТБ предлагает клиентам выгодные условия, упрощенную схему перевода кредитов из сторонних банков с максимально комфортными условиями, современные каналы обслуживания, а также широкий выбор способов погашения задолженности. Кроме того, клиенты могут получить еще и отсрочку первого платежа по кредиту наличными или автокредиту на срок до 3 месяцев. Скоро такая возможность появится и для ипотечных кредитов», – комментирует Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области.
Ранее ВТБ снизил ставки по рефинансированию кредитов наличными и ипотеки. В настоящее время минимальная ставка при переводе потребительского кредита другого банка в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых. В рамках программы клиенты могут обратиться с любым видом кредита - потребительским, кредитной картой, автокредитом или ипотекой, по которому на текущий момент нет просрочки, последние 6 платежей также вносились без просрочек и по которому до его полного погашения осталось не меньше 3 платежей.
Рефинансирование ипотеки другого банка, выданной на покупку готового или строящегося жилья, можно оформить по ставке 7,4% семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок. В рамках государственной ипотеки для семей с детьми заемщикам доступно рефинансирование под 5%, по дальневосточной ипотеке – со ставкой всего 1%. Для клиентов, получающих зарплату в ВТБ, ставка составит 8%, для заемщиков других банков – 8,2%.
Помимо этого, ВТБ предлагает клиентам новую услугу – рефинансирование кредитов с возможностью отсрочки трех платежей. При оформлении клиент самостоятельно выбирает период отсрочки. Для этого не требуется предоставлять какие-либо дополнительные документы, подтверждающие изменение финансового положения. Подать заявку можно дистанционно на сайте либо обратившись в отделение банка. Проценты за первые месяцы включаются в состав последующих платежей без изменения их размера за счет увеличения срока кредита.
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