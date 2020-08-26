Опасный вредитель из субтропиков проник в Волгоградскую область

Экономика 26.08.2020 09:52
0
26.08.2020 09:52
Новый для Волгоградской области карантинный вредитель выявлен специалистами испытательной лаборатории Волгоградского филиала ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора". Как сообщили ИА "Высота 102" в центре, в рамках мониторинга картофельной моли было установлено свыше 100 феромонных ловушек на территории Волгоградской области. В итоге данный вредитель был обнаружен на территории одного из хозяйств в Городищенском районе. Информация об обнаружении опасного карантинного вредителя была немедленно передана в территориальное Управление Россельхознадзора для принятия решения.
Справка. Картофельная моль происходит из горных районов Центральной и Южной Америки. В настоящее время расселилась более чем в 70 странах тропического и субтропического пояса. На территории РФ очаги вредителя в настоящее время имеются в Приморском крае, в Крыму, Краснодарском крае, на территории Ростовской и Астраханской областей. Это насекомое в наших климатических условиях способно развиваться не только летом, но и в складских помещениях в зимний период при температуре хранения картофеля выше 10 градусов.
Вредоносность картофельной моли заключается в снижении урожая клубней, ухудшении его товарных и семенных качеств. Она способна повреждать также перец, томат, баклажаны, табак. Гусеницы картофельной моли минируют листья и стебли пасленовых, а также протачивают узкие ходы под кожурой или внутри клубней картофеля. Характерным признаком повреждения является наличие экскрементов гусениц на поверхности клубней и в ходах, а также в минах листьев и стеблей. Стебли выше места повреждения отмирают, листья оплетаются паутиной.
Реклама
В Волгоградской области в июле безработица продолжила рост26.08.2020 09:03
Экономика 26.08.2020 09:03
Банк «Открытие» предложил рефинансирование ипотеки по ставке 4,7% годовых25.08.2020 19:14
Экономика 25.08.2020 19:14
Клиенты Поволжского банка Сбербанка предпочитают оплачивать услуги ЖКХ с помощью мобильного приложения25.08.2020 17:17
Экономика 25.08.2020 17:17
Банк «Открытие»: предприниматели могут оформить инкассацию удаленно25.08.2020 15:12
Экономика 25.08.2020 15:12
Передать показания и задать вопрос клиенты ПАО «Волгоградэнергосбыт» могут через Viber и Telegram25.08.2020 11:12
Экономика 25.08.2020 11:12
Точка невозврата пройдена: предприятия Волгоградской области вышли на путь промышленной интеграции25.08.2020 10:01
Экономика 25.08.2020 10:01
Волгоградская область обогнала Москву по развитию ипотеки24.08.2020 20:49
Экономика 24.08.2020 20:49
ВТБ снижает ставки по кредитам на новые автомобили24.08.2020 12:53
Экономика 24.08.2020 12:53
Состоялось заседание Наблюдательного совета Сбербанка23.08.2020 10:26
Экономика 23.08.2020 10:26
«Открытие Research»: рынок недвижимости благополучно пережил пик пандемии коронавируса20.08.2020 17:07
Экономика 20.08.2020 17:07
Теперь в Сбербанк Онлайн можно купить полис ОСАГО20.08.2020 16:05
Экономика 20.08.2020 16:05
Помогаем делом: сотрудники Гремячинского ГОКа провели акцию по сдаче донорской крови20.08.2020 13:47
Экономика 20.08.2020 13:47
В АО «КАУСТИК» началась подготовка к ежегодному престижному конкурсу «Лучший по профессии»20.08.2020 09:34
Экономика 20.08.2020 09:34
Жители Поволжья стали чаще открывать вклады в Сбербанке онлайн19.08.2020 20:03
Экономика 19.08.2020 20:03
«Корпорация развития Волгоградской области» потерпела двойное фиаско в попытке купить кусок прибрежной зоны19.08.2020 12:31
Экономика 19.08.2020 12:31
Реклама