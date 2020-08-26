Опасный вредитель из субтропиков проник в Волгоградскую область





Новый для Волгоградской области карантинный вредитель выявлен специалистами испытательной лаборатории Волгоградского филиала ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора". Как сообщили ИА "Высота 102" в центре, в рамках мониторинга картофельной моли было установлено свыше 100 феромонных ловушек на территории Волгоградской области. В итоге данный вредитель был обнаружен на территории одного из хозяйств в Городищенском районе. Информация об обнаружении опасного карантинного вредителя была немедленно передана в территориальное Управление Россельхознадзора для принятия решения.

Справка. Картофельная моль происходит из горных районов Центральной и Южной Америки. В настоящее время расселилась более чем в 70 странах тропического и субтропического пояса. На территории РФ очаги вредителя в настоящее время имеются в Приморском крае, в Крыму, Краснодарском крае, на территории Ростовской и Астраханской областей. Это насекомое в наших климатических условиях способно развиваться не только летом, но и в складских помещениях в зимний период при температуре хранения картофеля выше 10 градусов.

Вредоносность картофельной моли заключается в снижении урожая клубней, ухудшении его товарных и семенных качеств. Она способна повреждать также перец, томат, баклажаны, табак. Гусеницы картофельной моли минируют листья и стебли пасленовых, а также протачивают узкие ходы под кожурой или внутри клубней картофеля. Характерным признаком повреждения является наличие экскрементов гусениц на поверхности клубней и в ходах, а также в минах листьев и стеблей. Стебли выше места повреждения отмирают, листья оплетаются паутиной.



