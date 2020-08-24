Режим ЧС введен в Волгоградской области из-за гибели посевов





На территориях 19 районов Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованное сегодня постановление главы региона, режим ЧС регионального характера начал действовать с 20:00 21 августа. В постановлении перечислены следующие районы: Быковский, Городищенский, Дубовский, Иловлинский, Калачевский, Камышинский, Клетский, Котельниковский, Котовский, Ленинский, Николаевский, Октябрьский, Ольховский, Палласовский, Светлоярский, Среднеахтубинский, Староплтавский, Суровикинский и Чернышковский. Причиной гибели посевов стала жаркая и засушливая погода.

Главам указанных районов рекомендовано в срок до 11 сентября представить в областной комитет по сельскому хозяйству документы, подтверждающие факт гибели посевов сельскохозяйственных культур, в соответствии с приказом Минсельхоза РФ. До 21 сентября документы для проведения оценки ущерба должны быть переданы в Москву.