Режим ЧС введен в Волгоградской области из-за гибели посевов

На территориях 19 районов Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованное сегодня постановление главы региона, режим ЧС регионального характера начал действовать с 20:00 21 августа. В постановлении перечислены следующие районы: Быковский, Городищенский, Дубовский, Иловлинский, Калачевский, Камышинский, Клетский, Котельниковский, Котовский, Ленинский, Николаевский, Октябрьский, Ольховский, Палласовский, Светлоярский, Среднеахтубинский, Староплтавский, Суровикинский и Чернышковский. Причиной гибели посевов стала жаркая и засушливая погода.
Главам указанных районов рекомендовано в срок до 11 сентября представить в областной комитет по сельскому хозяйству документы, подтверждающие факт гибели посевов сельскохозяйственных культур, в соответствии с приказом Минсельхоза РФ. До 21 сентября документы для проведения оценки ущерба должны быть переданы в Москву.
В администрации региона пояснили, что длительный период высоких температур в июне и июле сказался на состоянии небольшой части яровых посевов в некоторых районах области — урожай списан с площади, не превышающей 2% от общей посевной на 2020 год. Всего под урожай текущего года было заложено свыше 3,1 миллиона гектаров.
Введение режима ЧС позволит аграриям получить доступ к инструментам финансовой поддержки. В случае, если посевы были застрахованы, сельхозпроизводители могут получить соответствующие выплаты и послабления по кредитам, обосновать отчетность для налоговой инспекции.
В ведомстве отметили, что в целом на результатах уборочной кампании эти потери не отразятся: основу урожая преимущественно составляют озимые культуры. На сегодняшний день в регионе собрано свыше 4,72 миллиона тонн зерна - это превышает как плановые показатели, обозначенные федеральным центром, так и среднегодовые значения для региона.