Расследования 24.08.2020 13:57
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24.08.2020 13:57
По подозрению в убийстве несовершеннолетней жительницы Михайловки, о безвестном исчезновении которой было объявлено неделю назад, задержан ее 42-летний поклонник. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, свою причастность к совершенному преступлению мужчина отрицает. Однако свидетель убийства - 16 летняя подруга девушки - показала места, где было спрятано тело потерпевшей, а также находившиеся при ней личные вещи.
Напомним, по факту безвестного исчезновения 17-летней жительницы Михайловки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). С сообщением о пропаже девушки в правоохранительные органы 18 августа текущего года обратилась ее мать. Женщина сообщила, что дочь 16 августа около 22 часов ушла из дома гулять с подругой и больше ее никто не видел.
На протяжении нескольких суток шли масштабные поиски, участие в которых принимали сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и неравнодушные жители города.
В ходе расследования сотрудникам территориального подразделения СКР и следователям-криминалистам областного ведомства удалось получить неопровержимые доказательства того, что подруга пропавшей скрывает важную информацию, благодаря налаженному психологическому контакту несовершеннолетняя призналась, что ночью 17 августа она с потерпевшей и ее 42-летним поклонником, местным жителем, катались на машине мужчины. В какой-то момент они остановились на 19 километре федеральной трассы Каспий, недалеко от лесопосадки, где между парой произошел конфликт.
Мужчина увидел в телефоне 17-летней девушки переписку с другим парнем, в связи чем избил ее, а затем задушил ремнем, лежавшим в его сумке. Тело жертвы он скрыл в лесопосадке, а подруге убитой пригрозил расправой, если она обратиться в правоохранительные органы.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователи будут ходатайствовать о заключении под стражу подозреваемого.
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