Под Волгоградом подростка задержали за продажу нереальных товаров

Происшествия 24.08.2020 11:43
0
24.08.2020 11:43
Полицейские задержали 17-летнего жителя Дубовского района по подозрению в мошенничестве. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, несовершеннолетний с марта текущего года предлагал заинтересованным пользователям Интернета приобрести несуществующие в реальности товары.
Для этого, как выяснили оперативники уголовного розыска, подросток, используя страницы-однодневки в одной из социальных сетей, предоставлял потенциальным клиентам загруженные с чужих объявлений фотографии запасных частей для автомобилей, музыкальных колонок, скутеров и других товаров, после чего подделывал накладные и чеки одной из известных служб доставки. Клиенты перечисляли ему деньги, в среднем от 5 до 16 тысяч рублей, после чего подозреваемый удалял страницу и создавал новую.
Несовершеннолетний сознался в содеянном. В ходе обысков по месту жительства задержанного изъяты мобильный телефон, сим-карты, банковские карты.
В настоящее время оперативники располагают информацией о 10 потерпевших из Волгограда, Волжского и других регионов России. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Реклама
Умер третий подросток: шокирующие фото с места страшного ДТП в Городищенском районе24.08.2020 12:14
Происшествия 24.08.2020 12:14
Водитель без прав и его пассажир чудом выжили в перевернувшейся в Волгоградской области машине24.08.2020 10:54
Происшествия 24.08.2020 10:54
Молодая женщина в Волгоградской области погибла под колесами автомобиля из Ярославля24.08.2020 10:33
Происшествия 24.08.2020 10:33
Стрельба у ночного клуба в Волгограде: ранен мужчина23.08.2020 11:35
Происшествия 23.08.2020 11:35
Пьяная дама врезалась на авто в административное здание в Волгоградской области22.08.2020 11:00
Происшествия 22.08.2020 11:00
Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП у плотины ГЭС в Волжском22.08.2020 10:34
Происшествия 22.08.2020 10:34
В Волгограде на мосту через ВДСК у водителя случился инсульт21.08.2020 16:27
Происшествия 21.08.2020 16:27
Житель Волгоградской области пострадал из-за коровы и водителя-пьяницы21.08.2020 11:11
Происшествия 21.08.2020 11:11
Экс-страховой агент из Волжского задержана за подделку полисов ОСАГО21.08.2020 09:12
Происшествия 21.08.2020 09:12
В Волгограде подлая ложь автосалонов обернулась уголовным делом20.08.2020 14:16
Происшествия 20.08.2020 14:16
Суды Волгоградской области эвакуируют из-за писем о минировании20.08.2020 11:34
Происшествия 20.08.2020 11:34
Массовое ДТП в Волгограде: столкнулись 7 машин, пострадал ребенок19.08.2020 19:03
Происшествия 19.08.2020 19:03
В Волгограде таксист сбил 5-летнего ребенка19.08.2020 15:48
Происшествия 19.08.2020 15:48
В Волгограде прикрыли подпольный рыбный бизнес семьи19.08.2020 12:14
Происшествия 19.08.2020 12:14
В Волжском задержали автохама за стрельбу по пешеходам19.08.2020 10:16
Происшествия 19.08.2020 10:16
Реклама