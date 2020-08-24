Под Волгоградом подростка задержали за продажу нереальных товаров





Полицейские задержали 17-летнего жителя Дубовского района по подозрению в мошенничестве. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, несовершеннолетний с марта текущего года предлагал заинтересованным пользователям Интернета приобрести несуществующие в реальности товары.

Для этого, как выяснили оперативники уголовного розыска, подросток, используя страницы-однодневки в одной из социальных сетей, предоставлял потенциальным клиентам загруженные с чужих объявлений фотографии запасных частей для автомобилей, музыкальных колонок, скутеров и других товаров, после чего подделывал накладные и чеки одной из известных служб доставки. Клиенты перечисляли ему деньги, в среднем от 5 до 16 тысяч рублей, после чего подозреваемый удалял страницу и создавал новую.

Несовершеннолетний сознался в содеянном. В ходе обысков по месту жительства задержанного изъяты мобильный телефон, сим-карты, банковские карты.

В настоящее время оперативники располагают информацией о 10 потерпевших из Волгограда, Волжского и других регионов России. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.



