Экономика

Альфа-Банк открыл в Волгограде первый центр ипотечного кредитования

Экономика 21.08.2020 09:53 Новости компаний
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21.08.2020 09:53 Новости компаний


Центр ипотечного кредитования открылся по адресу Комсомольская, 10 в самом центре города, передает ИА «Высота 102».
Теперь волгоградцы, если надумают приобрести собственное комфортное жилье, смогут здесь получить всестороннюю квалифицированную консультацию специалиста: подобрать объект недвижимости и оформить ипотечный кредит по наиболее подходящей программе, а также оперативно провести любые банковские операции. 
«Мы сегодня открыли 22-й ЦИК Альфа-Банка в стране. Это действительно важное событие для нас и для участников рынка недвижимости Волгограда. Альфа-Банк пришел на рынок ипотеки России с технологиями и конкурентными продуктами. Благодаря этому за полтора года мы вошли в топ-5 банков по объемам выдачи ипотеки.Наша цель в Волгограде - занять 3-е место среди ипотечных банков. Для этого у нас есть все условия – рыночные ставки, бренд, дистанционные сервисы, поэтому рассчитываем на открытый диалог и партнерские отношения», – сказал региональный куратор управления ипотечного кредитования Альфа-Банка (Москва) Магомед Албастов.

Борис Кузьмин, руководитель центра ипотечного кредитования Альфа-Банка в Волгограде, выразил уверенность в успехе, несмотря на особенности сегодняшней ситуации. 
«Для нас важно, чтобы ипотека Альфа-Банка была выгодна клиентам, а весь процесс был четким, быстрым и комфортным. Поэтому помимо диджитализации процессов оформления и широкого выбора программ кредитования, мы учли и удобное территориальная расположение нового офиса. Уверен, открытие нового офиса в непосредственной близости от большого количества жилых кварталов и офисных центров, сделает общение с банком быстрым и эффективным», – прокомментировал Борис Кузьмин. 
Сотрудники операционного офиса «Волгоградский» отмечают, что клиентам нового центра, помимо большого выбора ипотечных программ, будет доступна информация о риэлтерских и страховых компаниях, а также застройщиках, являющихся партнерами банка в регионе.
Словом, сотрудничество клиентов и Альфа-Банка должно получиться открытым и максимально эффективным.
 

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