Жены первых лиц Волгограда зарабатывают больше мужей

Борьба с коррупцией 19.08.2020 17:34
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19.08.2020 17:34
Глава Волгограда Виталий Лихачев в 2019 году получил доход в размере более 2 миллионов 448 тысяч рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные администрацией города сведения.
В 2018 году доход Виталия Лихачева составил почти 3,8 млн рублей, а в 2017 глава города показывал заработок в сумме 1 миллион 495 тысяч.
Супруга Виталия Лихачева, согласно новой декларации, по-прежнему является весьма успешной в финансовых делах, хотя по сравнению с предыдущими годами доходы семьи падают. Так, в 2019 году доход второй половины городского главы составил более 14 миллионов рублей, в 2018 году сумма составляла 18,7 миллиона рублей, а в 2017 году жена Виталия Лихачева и вовсе блеснула доходом почти в 22 миллиона рублей.
Вице-мэр Сергей Разумный в 2019 году растерял значительную часть своего дохода. Если в 2018 году он составлял около 11 миллионов рублей, то в этом году – всего 2,5 миллиона. При этом список из недвижимости у него остался по-прежнему внушительным – это и земельные участки, в том числе дом на Кипре с бассейном, и нежилые помещения, две элитные иномарки, 2 гаража и т.д. Его супруга потеряла в доходе незначительно. Если в 2018 году он составлял 13,3 миллиона рублей, то в прошлом году она задекларировала сумму в 12,2 миллиона рублей, сохранив шесть земельных участков, недвижимость на Кипре, 5 гаражей и целый производственный комплекс, состоящий из административных зданий, теплопункта, узла связи, склада, водопровода, тепловых сетей, канализации и сетей освещения.
Первый заместитель главы Волгограда Ирина Пешкова задекларировала доход за прошлый год в размере 2 миллиона 382 тысячи рублей – почти столько, сколько было в 2018 году. Не прибавилось у чиновницы и имущества - в декларации указана половина участка на семь соток и жилого дома на 270 кв.м. Доход супруга, правда, снизился. В 2018 году он был около 1,3 миллиона рублей, а в 2019 году – чуть более полумиллиона.
Замглавы Олег Тетерятник задекларировал за прошлый год немногим более 2,7 миллиона. Он ездит на Subaru Forester, в собственности у него также доля в скромной квартире. Доход его всего чуть более 200 тысяч рублей.
Вице-мэр Владимир Сидоренко, наоборот, увеличил свой доход за 2019 год. Если в 2018 году в его декларации фигурировала сумма почти в 2 миллиона рублей, то за прошлый год она выросла почти до 2,7 миллиона рублей. Собственного жилья у вице-мэра по-прежнему нет, вероятно, он живет в квартире своей супруги, у которой не оказалось никакого дохода за прошлый год. Не поменялась у заместителя главы и машина – это все та же Toyota Land Cruiser Prado.
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