В Волгограде таксист сбил 5-летнего ребенка





Пятилетний мальчик, который переходил дорогу в сопровождении 12-летнего брата, пострадал в результате наезда автомобиля в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло сегодня днем в Тракторозаводском районе.

По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем "Hyundai", двигался по улице Ополченской в сторону проспекта Ленина. При повороте на улицу Шурухина он совершил наезд на ребенка, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. В результате мальчика с ушибами и СГМ доставили в больницу. Очевидцы происшествия написали в соцсетях, что ребенка сбила машина "Яндекс.Такси".



