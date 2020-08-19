В Волгограде таксист сбил 5-летнего ребенка

Происшествия 19.08.2020 15:48
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19.08.2020 15:48
Пятилетний мальчик, который переходил дорогу в сопровождении 12-летнего брата, пострадал в результате наезда автомобиля в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло сегодня днем в Тракторозаводском районе.
По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем "Hyundai", двигался по улице Ополченской в сторону проспекта Ленина. При повороте на улицу Шурухина он совершил наезд на ребенка, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. В результате мальчика с ушибами и СГМ доставили в больницу. Очевидцы происшествия написали в соцсетях, что ребенка сбила машина "Яндекс.Такси".
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