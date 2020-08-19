Расследования

В Волгоградской области массово откроются детские сады

Расследования 19.08.2020 14:51
0
19.08.2020 14:51


Оперативный штаб Волгоградской области сообщил об изменениях, принятых в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса в регионе. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, с 1 сентября возобновляется посещение детских дошкольных учреждений — для этого родителям нужно получить справку о состоянии здоровья ребенка в детской поликлинике. Вновь приступят к работе кружки и секции, будет разрешено проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.
Для посетителей распахнут двери негосударственные музеи. Начнут принимать посетителей физкультурно-оздоровительные комплексы и ледовые катки, закрытые плавательные бассейны, функционирующие при физкультурно-спортивных организациях или гостиничных комплексах. Работа иных закрытых бассейнов пока запрещена.
Вместе с этим по-прежнему действует и ряд ограничений. Вновь продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
С 25 августа отвечать за соблюдение масочного режима будут не только пассажиры, но и перевозчики — на них возлагается дополнительная обязанность не допускать обслуживания граждан, игнорирующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие).
Продлен запрет на торжественную регистрацию брака в ЗАГСе. Жителей области смогут расписать, но без гостей и церемонии. Также продлевается запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. По-прежнему останутся закрытыми для посещения ночные клубы, театры, кинотеатры. Приостановлено посещение детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений. Продлевается запрет и на курение кальянов на предприятиях общепита. Также продолжает действовать запрет на оказание ряда услуг и работу объектов розничной торговли.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Антисептики, дезинфицирующие средства
Расследования
18.08.2020 15:16
Расследования 18.08.2020 15:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2020 10:48
Расследования 18.08.2020 10:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2020 15:38
Расследования 17.08.2020 15:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2020 11:21
Расследования 17.08.2020 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2020 16:16
Расследования 14.08.2020 16:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2020 11:58
Расследования 14.08.2020 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2020 11:16
Расследования 14.08.2020 11:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2020 10:57
Расследования 14.08.2020 10:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2020 09:57
Расследования 14.08.2020 09:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.08.2020 14:01
Расследования 13.08.2020 14:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.08.2020 11:25
Расследования 13.08.2020 11:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2020 14:46
Расследования 12.08.2020 14:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2020 13:08
Расследования 12.08.2020 13:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2020 12:38
Расследования 12.08.2020 12:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2020 19:00
Расследования 11.08.2020 19:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:48
В Волгограде таксист сбил 5-летнего ребенкаСмотреть фотографии
15:27
Заразился в Сколково?: известный волгоградский бизнесмен заболел коронавирусомСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области массово откроются детские садыСмотреть фотографии
14:40
Под Волгоградом бригада строителей лихо развела на деньги пенсионеркуСмотреть фотографии
13:58
Структуры «Газпрома» уличили в ущемлении интересов жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
13:52
Стало известно, почему волгоградцы стали чаще пользоваться банковскими приложениями и финтехомСмотреть фотографии
12:31
«Корпорация развития Волгоградской области» потерпела двойное фиаско в попытке купить кусок прибрежной зоныСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде прикрыли подпольный рыбный бизнес семьиСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области от COVID-19 вылечились почти вдвое больше, чем заразилисьСмотреть фотографии
11:05
Персики с опасным вредителем завезли в Волгоград из ИранаСмотреть фотографии
10:54
Волгоградстат "одел" школьников к 1 сентябряСмотреть фотографии
10:16
В Волжском задержали автохама за стрельбу по пешеходамСмотреть фотографии
10:08
По заветам Ильича: депутат-коммунист Волжской гордумы обходится без денегСмотреть фотографии
09:21
Злопамятный селянин сжег хозяйство соседки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:55
Депутаты-миллионеры Волгоградской облдумы одобрили прожиточный минимум для пенсионеров на 2021 годСмотреть фотографии
20:53
Отмена общих линеек и контроль отпускников: в Волгоградской области «закручивают гайки» из-за коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:26
Отдохнувший на Фиджи депутат нахваливает экономику Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:15
Под Волгоградом нашли взорванный советский танкСмотреть фотографии
16:59
Пострадавший от взрыва на заправке в Волгограде сотрудник МЧС умер в ожоговом центреСмотреть фотографии
16:27
Нищают и стремительно богатеют: волгоградские депутаты показали свои доходыСмотреть фотографии
15:45
В Садах Придонья побывали чемпионы мира ММАСмотреть фотографии
15:18
Небезразличные люди: питомцы приюта «Любимки» получили помощьСмотреть фотографии
15:16
«Отблагодарил за доброту»: убийце двух стариков из Волгоградской области дали 20 летСмотреть фотографии
14:14
Банк «Открытие» снизил ставки по ипотекеСмотреть фотографии
13:13
Трое детей и четверо взрослых: у пострадавших в ДТП с маршруткой травмы головы и переломыСмотреть фотографии
13:00
Еще один молодой мужчина из Волгоградской области не поборол коронавирусСмотреть фотографии
13:00
В офисах Сбербанка в Волгограде и Волжском установлены контейнеры для сбора отработанных батареекСмотреть фотографии
11:49
Уже 80: в Волгоградской области жертв коронавируса стало большеСмотреть фотографии
11:34
Кровь и осколки повсюду: в Волгограде на роковом перекрестке перевернулась маршрутка с пассажирами (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:23
Водитель из Башкирии покалечила двоих детей на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 