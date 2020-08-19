В Волгоградской области массово откроются детские сады

Расследования 19.08.2020 14:51
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19.08.2020 14:51
Оперативный штаб Волгоградской области сообщил об изменениях, принятых в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса в регионе. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, с 1 сентября возобновляется посещение детских дошкольных учреждений — для этого родителям нужно получить справку о состоянии здоровья ребенка в детской поликлинике. Вновь приступят к работе кружки и секции, будет разрешено проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.
Для посетителей распахнут двери негосударственные музеи. Начнут принимать посетителей физкультурно-оздоровительные комплексы и ледовые катки, закрытые плавательные бассейны, функционирующие при физкультурно-спортивных организациях или гостиничных комплексах. Работа иных закрытых бассейнов пока запрещена.
Вместе с этим по-прежнему действует и ряд ограничений. Вновь продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
С 25 августа отвечать за соблюдение масочного режима будут не только пассажиры, но и перевозчики — на них возлагается дополнительная обязанность не допускать обслуживания граждан, игнорирующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие).
Продлен запрет на торжественную регистрацию брака в ЗАГСе. Жителей области смогут расписать, но без гостей и церемонии. Также продлевается запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. По-прежнему останутся закрытыми для посещения ночные клубы, театры, кинотеатры. Приостановлено посещение детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений. Продлевается запрет и на курение кальянов на предприятиях общепита. Также продолжает действовать запрет на оказание ряда услуг и работу объектов розничной торговли.
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