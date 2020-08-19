Здравоохранение

В Волгоградской области от COVID-19 вылечились почти вдвое больше, чем заразились

Здравоохранение 19.08.2020 11:46
0
19.08.2020 11:46


87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, за этот же период выписались из больниц по выздоровлению 154 человека. Новых летальных случаев за сутки не отмечено.
По данным регионального оперативного штаба, сегодня с подтвержденным коронавирусом в больницах Волгоградской области проходят лечение 3709 человек, в том числе 202 ребенка.
Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 10939 человек, из которых 7151 уже вылечились, 80 скончались.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Антисептики, дезинфицирующие средства
Здравоохранение
17.08.2020 13:49
Здравоохранение 17.08.2020 13:49
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.08.2020 08:21
Здравоохранение 17.08.2020 08:21
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.08.2020 11:45
Здравоохранение 15.08.2020 11:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.08.2020 10:46
Здравоохранение 15.08.2020 10:46
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.08.2020 16:08
Здравоохранение 14.08.2020 16:08
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.08.2020 14:58
Здравоохранение 14.08.2020 14:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.08.2020 14:17
Здравоохранение 14.08.2020 14:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.08.2020 11:43
Здравоохранение 14.08.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.08.2020 11:43
Здравоохранение 13.08.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.08.2020 16:34
Здравоохранение 12.08.2020 16:34
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.08.2020 15:52
Здравоохранение 12.08.2020 15:52
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
12.08.2020 12:57
Здравоохранение 12.08.2020 12:57
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.08.2020 11:43
Здравоохранение 12.08.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.08.2020 17:24
Здравоохранение 11.08.2020 17:24
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.08.2020 11:38
Здравоохранение 11.08.2020 11:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:48
В Волгограде таксист сбил 5-летнего ребенкаСмотреть фотографии
15:27
Заразился в Сколково?: известный волгоградский бизнесмен заболел коронавирусомСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области массово откроются детские садыСмотреть фотографии
14:40
Под Волгоградом бригада строителей лихо развела на деньги пенсионеркуСмотреть фотографии
13:58
Структуры «Газпрома» уличили в ущемлении интересов жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
13:52
Стало известно, почему волгоградцы стали чаще пользоваться банковскими приложениями и финтехомСмотреть фотографии
12:31
«Корпорация развития Волгоградской области» потерпела двойное фиаско в попытке купить кусок прибрежной зоныСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде прикрыли подпольный рыбный бизнес семьиСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области от COVID-19 вылечились почти вдвое больше, чем заразилисьСмотреть фотографии
11:05
Персики с опасным вредителем завезли в Волгоград из ИранаСмотреть фотографии
10:54
Волгоградстат "одел" школьников к 1 сентябряСмотреть фотографии
10:16
В Волжском задержали автохама за стрельбу по пешеходамСмотреть фотографии
10:08
По заветам Ильича: депутат-коммунист Волжской гордумы обходится без денегСмотреть фотографии
09:21
Злопамятный селянин сжег хозяйство соседки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:55
Депутаты-миллионеры Волгоградской облдумы одобрили прожиточный минимум для пенсионеров на 2021 годСмотреть фотографии
20:53
Отмена общих линеек и контроль отпускников: в Волгоградской области «закручивают гайки» из-за коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:26
Отдохнувший на Фиджи депутат нахваливает экономику Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:15
Под Волгоградом нашли взорванный советский танкСмотреть фотографии
16:59
Пострадавший от взрыва на заправке в Волгограде сотрудник МЧС умер в ожоговом центреСмотреть фотографии
16:27
Нищают и стремительно богатеют: волгоградские депутаты показали свои доходыСмотреть фотографии
15:45
В Садах Придонья побывали чемпионы мира ММАСмотреть фотографии
15:18
Небезразличные люди: питомцы приюта «Любимки» получили помощьСмотреть фотографии
15:16
«Отблагодарил за доброту»: убийце двух стариков из Волгоградской области дали 20 летСмотреть фотографии
14:14
Банк «Открытие» снизил ставки по ипотекеСмотреть фотографии
13:13
Трое детей и четверо взрослых: у пострадавших в ДТП с маршруткой травмы головы и переломыСмотреть фотографии
13:00
Еще один молодой мужчина из Волгоградской области не поборол коронавирусСмотреть фотографии
13:00
В офисах Сбербанка в Волгограде и Волжском установлены контейнеры для сбора отработанных батареекСмотреть фотографии
11:49
Уже 80: в Волгоградской области жертв коронавируса стало большеСмотреть фотографии
11:34
Кровь и осколки повсюду: в Волгограде на роковом перекрестке перевернулась маршрутка с пассажирами (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:23
Водитель из Башкирии покалечила двоих детей на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 