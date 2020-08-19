В Волгоградской области от COVID-19 вылечились почти вдвое больше, чем заразились

Здравоохранение 19.08.2020 11:46
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19.08.2020 11:46
87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, за этот же период выписались из больниц по выздоровлению 154 человека. Новых летальных случаев за сутки не отмечено.
По данным регионального оперативного штаба, сегодня с подтвержденным коронавирусом в больницах Волгоградской области проходят лечение 3709 человек, в том числе 202 ребенка.
Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 10939 человек, из которых 7151 уже вылечились, 80 скончались.
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