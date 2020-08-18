Кровь и осколки повсюду: в Волгограде на роковом перекрестке перевернулась маршрутка с пассажирами (ВИДЕО)
Происшествия 18.08.2020 11:34
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18.08.2020 11:34
Очередная серьезная авария произошла в Центральном районе Волгограда на злополучном перекрестке – на пересечении улиц Комсомольская и проспекта Ленина. Как сообщили очевидцы, после столкновения с иномаркой "Тоyota Mark Х" с абхазскими номерами перевернулась маршрутка №110 «Городище-Тулака». Иномарка влетела в ограждение проспекта, а маршрутка - в столб. На месте работают бригады скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.
По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в ДТП пострадали три человека из маршрутного такси и 15-летний пассажир иномарки. По предварительной информации, 19-летний водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с маршруткой. Он также обратился за медицинской помощью после аварии. Всего в маршрутном такси в момент ДТП находилось не менее 8 человек.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и МЧС. Установлено, что водитель иномарки не имеет полиса ОСАГО.
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