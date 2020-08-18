



Очередная серьезная авария произошла в Центральном районе Волгограда на злополучном перекрестке – на пересечении улиц Комсомольская и проспекта Ленина. Как сообщили очевидцы, после столкновения с иномаркой "Тоyota Mark Х" с абхазскими номерами перевернулась маршрутка №110 «Городище-Тулака». Иномарка влетела в ограждение проспекта, а маршрутка - в столб. На месте работают бригады скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в ДТП пострадали три человека из маршрутного такси и 15-летний пассажир иномарки. По предварительной информации, 19-летний водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с маршруткой. Он также обратился за медицинской помощью после аварии. Всего в маршрутном такси в момент ДТП находилось не менее 8 человек.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и МЧС. Установлено, что водитель иномарки не имеет полиса ОСАГО.



