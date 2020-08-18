Расследования 18.08.2020 10:48
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18.08.2020 10:48
Двое работников сельхозпредприятий задержаны после вчерашнего пожара в Дубовском районе Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в региональном главке МВД.
Напомним, накануне днем в районе 608 км федеральной автодороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" произошло возгорание сухой травы. В результате на территориях Горнопролейского и Стрельноширокинского сельских поселений огнем была уничтожена сухая растительность и участок лесных насаждений. Из-за сильного задымления было ограничено движение по федеральной трассе в районе пожара. Тушения огня затруднял ветер. В 21:40 пожар ликвидировали, пострадавших нет. Специалисты установили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Полицейские установили, что 35-летний тракторист работал в поле со снятым с выхлопной трубы пламегасителем, в результате чего произошло возгорание, охватившее кукурузное и ячменное поля. В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 167 УК РФ – "Умышленное уничтожение имущества".
Во втором случае, из-за искры, возникшей в результате работы роторной косилки, огонь распространился на сухую растительность.В отношении 62-летнего работника сотрудниками МЧС составлен административный протокол.
В настоящее время по обоим фактам проводятся дальнейшие проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего
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