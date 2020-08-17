Экономика 17.08.2020 14:38 Новости компаний
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17.08.2020 14:38 Новости компаний
В Поволжском банке Сбербанка отмечают рост среднего размера потребительского кредита. По итогам 7 месяцев 2020 года средний чек составил 197 867 рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Лидером по росту среди регионов присутствия Поволжского банка Сбербанка стала Оренбургская область. Здесь по итогам 7 месяцев жители брали в кредит в среднем 200 829 рублей - это на 11 % больше, чем в прошлом году. На 5,7% вырос размер среднего кредита в Саратовской области – жители региона в текущем году в среднем брали 189 543 рубля. В Самарской области средний размер кредита составил 206 613 рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 4,3%. В Астраханской области рост составил 4,1%, средний размер кредита – 201 294 рубля. На 4% зафиксировано увеличение среднего размера кредита и в Ульяновской области, здесь за 7 месяцев жители в среднем брали 195 564 рубля в кредит. В Пензенской области рост составил 3,5%, а средний размер кредита – 197 825 рублей. В Волгоградской области жители региона в среднем за 7 месяцев 2020 года брали в кредит 190 326 рублей, что на 3,2% больше, чем в прошлом году.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«С начала года мы выдали почти 419 тысяч потребительских кредитов жителям Поволжья. Благодаря цифровым технологиям, большинству клиентов для получения денежных средств даже не потребовалось обращаться в офис банка – 71 % кредитов был выдан онлайн».
Напомним, 12 августа Сбербанк запустил «Осеннюю акцию» с отложенным снижением ставки по потребительским кредитам. Акция распространяется на кредитные продукты — «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» — и продлится до 14 октября 2020 года. Снижение ставки осуществляется при условии, что кредит будет выплачиваться по графику, без просрочек и досрочных погашений.
Фото http://ru.freepik.com/
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