Борьба с коррупцией

Депутаты Госдумы от Волгоградской области продемонстрировали избирателям достойную жизнь

Борьба с коррупцией 15.08.2020 10:06
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15.08.2020 10:06


Депутаты Волгоградской областной думы от Волгоградской области опубликовали декларации за прошлый год. Как сообщает ИА «Высота 102», как и следовало ожидать, народные избранники продемонстрировали достойный уровень жизни, чего, впрочем, не скажешь о большинстве их избирателей. 
Итак, самым состоятельным депутатом от региона стала Анна Кувычко от «Единой России»  – она задекларировала почти 12 миллионов  рублей дохода,  земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки (безвозмездное пользование) площадью 452,00 м2, индивидуальный жилой дом (безвозмездное пользование) площадью 75,20 м2, квартиру (наём на срок полномочий депутата ГД) площадью 174,40 м2 и авто Инфинити QX70. При этом доход Анны Кувычко за прошлый год был скромнее - около 4,7 миллиона рублей. 
Муж Анны Кувычко Роланд Херианов показал доход чуть более 2 миллионов рублей и квартиру площадью 149,40 м 2. Также в собственности у бывшего волгоградского чиновника есть отечественная «восьмерка».
Депутат Ирина Гусева от «ЕР» отчиталась о доход в 5 миллионов 388 тысяч рублей. У  народной избранницы есть иномарка Land Rover Range Rover Velar, доля в квартире, собственная квартира площадью почти 100 квадратов. Сейчас Ирина Гусева живет в служебной квартире площадью 120 квадратов. 
Нина Черняева, член партии «Единая Россия» опубликовала доход в размере около 5,6 миллиона рублей. В ее декларации указаны сведения о земельном участке, жилом доме, автомобиле Mercedes-benz GLK 300 4MATIC. Сейчас депутат проживает в служебной квартире площадью 73 квадратных метров. 
Доход еще одного депутата от партии власти Татьяны Цыбизовой за 2019 год составил тоже около 5,6 миллиона рублей. У народной избранницы есть земельный участок, дом площадью почти в 500 квадратных метров, служебная квартира в Москве. Доход супруга депутата составил всего около 2 миллионов рублей. Он задекларировал квартиру и машину  Volkswagen Touareg.
Владимир Плотников от партии «ЕР» показал доход в 6,6 миллиона рублей. Депутата владеет земельными наделами, жилым домом, квартирой,   а также гаражом, баней, верандой, летней кухней и сараем. У его супруги доход около 600 тысяч рублей и квартира площадью в 150 квадратов. 
Доход еще одного единоросса, депутата Госдумы Александра Новикова – почти 5,4 миллиона рублей. У него также есть земельные владения, жилой дом. 
Единоросс Евгений Москвичев опубликовал доход в размере около 5,7 миллиона рублей. Он отчитался о недвижимости в виде земельного участка, двух жилых домов, снегоходе "Бомбардье" ЕРО-550. Доход его супруги составил около 230 тысячи рублей. Она владеет двумя земельными участками и жилым домом.  238022,69 руб
Коммунист Николай Арефьев задекларировал доход около 5,7 миллиона рублей и квартиру, его супруга – 380 тысяч рублей за год и тоже квартиру. 


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