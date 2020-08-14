Экология 14.08.2020 19:28
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14.08.2020 19:28
Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области готов рассмотреть альтернативные варианты направления новой трассы в Волго-Ахтубинской пойме. Об этом сегодня в своем телеграм-канале написал член общественной палаты региона, председатель регионального правления Союза журналистов России Вячеслав Черепахин, сообщает ИА «Высота 102».
Тему строительства третьей очереди моста через Волгу чиновники, депутаты облдумы, общественники обсудили сегодня в ходе выездного совещания в природном парке.
Согласно ранее озвученным администрацией области планам, новая четырехполосная магистраль свяжет «танцующий» мост с хутором Лебяжья Поляна, а далее с мостом через Ахтубу. Свыше 9 километров проезжей части власти намеревались построить напрямик через природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», что приведет к вырубке свыше 8000 деревьев – дубов, тополей, кленов и других деревьев. На видео информагентства - дубовый лес по-соседству с хутором Госпитомник. Примерно в этих местах может быть прорублена трасса.
Работа по проектированию дороги началась давно, о чем местные СМИ неоднократно сообщали. Члены общественной палаты региона публично выступили по данной проблеме только в минувшем месяце. После чего представители исполнительной власти региона заявили о готовности к дальнейшему диалогу.
Сегодня председатель облкомтранса Анатолий Васильев признался, что изначальный вариант расположения магистрали считался оптимальным до тех пор, пока в дело не вмешалась общественность. «Возникли вопросы и сегодня мы готовы на изменения с сохранением основных параметров магистрали, чтобы как можно меньше нанести вреда нашей экологии», - цитирует главного дорожника области Черепахин.
В итоге участники встречи договорились создать на базе Экологического совета при областной думе рабочую группу. Члены этого сообщества вместе с проектировщиками должны погрузиться в детали проекта с целью его корректировки «в интересах минимизации экологического ущерба и сохранения водного баланса Волго-Ахтубинской поймы».
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