



Сегодня квалификационная коллегия судей Волгоградской области сформировала комиссию, которая займется проверкой информации о совершении коррупционного преступления председателем Дзержинского районного суда Юлией Добрыниной, сообщает ИА "Высота 102".

Комиссии предстоит выяснить, соответствуют ли опубликованные в СМИ сведения действительности. Также члены ККС намерены изучить поведение судьи Добрыниной и его соответствия судебной этике. В частности, нарушением кодекса судейской этики является встреча судьи с супругой подследственного, о чем сообщалось в публикациях СМИ. Комиссии, в состав которой вошли пять человек, поручено изучить указанные в статьях сведения и о результатах доложить ККС Волгоградской области через 30 дней.





Как ранее сообщала объединенная пресс-служба судов региона, каких-либо материалов от оперативных служб относительно подозрений судьи Добрыниной Ю.В. в совершении коррупционного преступления в адрес Волгоградского областного суда не поступали. С 10 августа текущего года Юлия Добрынина находится в ежегодном отпуске . Приказ был подписан Управлением Судебного департамента в Волгоградской области еще 5 августа.

Отметим, что об уходе судьи в отпуск стало известно после публикаций о задержании Юлии Добрыниной при получении крупной взятки. Сообщалось, что она получила 2,5 миллиона рублей от жены арестованного волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова, которого в определенных кругах считают криминальным авторитетом. Оперативные мероприятия были проведены ФСБ России.

По сведениям ТАСС, судью Юлию Добрынинину задержали в скандально известном ресторане "Фасоль", а речь идет о взятке в 25 миллионов рублей. Деньги были запрошены служительницей Фемиды за содействие в освобождении Владимира Зубкова. "За свои услуги она попросила 20 млн рублей, которые ей отдала супруга бизнесмена. Позднее судья убедила принести ей еще 5 млн рублей, из которых были переданы только 2,5 млн рублей. Проконсультировавшись с родственниками, Зубкова заявила в ФСБ и под их контролем отдала деньги в ресторане "Фасоль", после чего судья была задержана с поличным", - приводит слова источника ТАСС.

Позже "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Анастасию Селиванову сообщил, что судья Добрынина находится на свободе. Защитница пояснила, что с судьей проводились оперативные мероприятия, в рамках которых у нее было изъято 2,5 миллиона рублей "московскими оперативными службами". Вместе с тем, подчеркнула Селиванова, мероприятия проводились не в рамках уголовного дела. "Добрынина получила эти деньги в рамках гражданско-правовых отношений. Ни о каких 25 миллионах взятки речи нет", – процитировал "Интерфакс" Селиванову.



