Борьба с коррупцией

Председатель суда в Волгограде ушла в отпуск после скандала с получением взятки

Борьба с коррупцией 10.08.2020 13:16
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10.08.2020 13:16


Председатель Дзержинского районного суда Юлия Добрынина официально с 10 августа текущего года находится в ежегодном отпуске. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в объединенной пресс-службе судов региона. Приказ был подписан Управлением Судебного департамента в Волгоградской области еще 5 августа. 
"На текущий момент какие-либо материалы от оперативных служб относительно подозрений судьи Добрыниной Ю.В. в совершении коррупционного преступления в адрес Волгоградского областного суда не поступали", - сообщает пресс-служба. В случае поступления таких материалов Волгоградский областной суд пообещал дать официальный комментарий.
Напомним, в минувшие выходные сообщалось о задержании Юлии Добрыниной при получении крупной взятки. Судью Добрынину поймали в момент получения 2,5 миллиона рублей от жены арестованного волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова, которого в определенных кругах считают криминальным авторитетом. Оперативные мероприятия были проведены ФСБ России.
По сведениям ИА "Высота 102", предметом интересов жены Владимира Зубкова, находящегося сейчас под следствием в изоляторе "Лефортово", мог быть ресторанный комплекс "Сосновый бор". По некоторым данным, именно Елена Зубкова управляла и управляет обширным ресторанным бизнесом, к которому имели отношение ныне покойный Владимир Кадин и Владимир Зубков. Напомним, после ареста Владимира Зубкова на территории ресторанно-гостиничного комплекса "Сосновый бор" следователи по ОВД СУ ФСБ России и УФСБ по региону провели обыски, кроме того, администрация Дзержинского района Волгограда через суд потребовала снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров. Судебные тяжбы продолжаются.
В то же время, по сведениям ТАСС, судью Юлию Добрынинину задержали в скандально известном ресторане "Фасоль", а речь идет о взятке в 25 миллионов рублей. Деньги были запрошены служительницей Фемиды за содействие в освобождении Владимира Зубкова. "За свои услуги она попросила 20 млн рублей, которые ей отдала супруга бизнесмена. Позднее судья убедила принести ей еще 5 млн рублей, из которых были переданы только 2,5 млн рублей. Проконсультировавшись с родственниками, Зубкова заявила в ФСБ и под их контролем отдала деньги в ресторане "Фасоль", после чего судья была задержана с поличным", - приводит слова источника ТАСС.
По сведениям информагентства, Зубков до задержания пытался повлиять на назначение Добрыниной на должность председателя суда, а когда его арестовали, судья продолжала общаться с семьей предпринимателя. "Судья сказала супруге, что у нее есть человек - председатель судебного департамента Гусев, который якобы решит вопрос об освобождении Зубкова по болезни. При задержании Добрынина устроила истерику в ресторане и стала требовать у правоохранителей оставить ее в покое, так как она судья". Как ранее сообщало ИА "Высота 102", в июне 2019 года стало известно о задержании экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и бизнесмена Владимира Зубкова. Они были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области. 
Позже "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Анастасию Селиванову сообщил, что судья Добрынина находится на свободе.  Защитница пояснила, что с судьей проводились оперативные мероприятия, в рамках которых у нее было изъято 2,5 миллиона рублей "московскими оперативными службами". Вместе с тем, подчеркнула Селиванова, мероприятия проводились не в рамках уголовного дела. "Добрынина получила эти деньги в рамках гражданско-правовых отношений. Ни о каких 25 миллионах взятки речи нет", – процитировал "Интерфакс" Селиванову.

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