Руины заправки после взрыва в Волгограде изучили следователи

Расследования 13.08.2020 11:25
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13.08.2020 11:25
Экстренные службы в Волгограде откачали весь газ из подземного резервуара на пострадавшей от взрыва заправке, тем самым предоставив возможность осмотреть место происшествия следователям. Как уточнили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, непосредственно к осмотру места происшествия следователи приступили еще накануне вечером после завершения работ по освобождению подземной емкости от оставшегося в ней газа.
Напомним, что это также позволило возобновить с сегодняшнего дня в полном объеме движение пассажирского и легкового транспорта по Первой продольной магистрали, в частности, скоростного трамвая.
В СУ СКР по региону сообщили, что в ходе осмотра изъяты смывы с автоцистерны, из которой производилась заправка станционного резервуара для хранения топлива, а также объекты и фрагменты частей заправки из зон горения и теплового воздействия. Осмотрено техническое оборудование станции, которое невозможно изъять без нарушения целостности конструкции. Сама заправка остается оцепленной и под охраной сотрудников Росгвардии для исключения возможности проникновения на место происшествия посторонних лиц.
В ближайшее время с выездом на место происшествия будет проведена техническая экспертиза профильными специалистами.
ЧП на газовой автозаправке №36, расположенной на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе, произошло 10 августа. В результате пострадали 13 человек, в числе которых четверо сотрудников МЧС, принимавших участие в тушении пожара. По факту взрыва на заправке было возбуждено уголовное дело по нарушению требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупный ущерб.
Следствием установлено, из автоцистерны с газом на полуприцепе производилась заправка станционного резервуара для хранения топлива. В какой-то момент во время заправки емкости произошло воспламенение трубопровода автоцистерны, сбрасывающего в атмосферу избыточное давление, что заметил водитель газовоза и сообщил об этом мастеру и заправщику, сразу же перекрывшим вентили подачи газа. Все находившиеся на заправке лица покинули станцию, сообщив в компетентные службы о возгорании. Спустя непродолжительное время на станции в результате возгорания произошел мощный хлопок, после которого последовала большая вспышка огня.
Следователями допрошены свидетели и очевидцы трагедии, сотрудники заправочной станции, изъята техническая и иная документация в офисе собственника заправки. Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также лиц, по вине которых произошло возгорание.
Фото СУ СКР по Волгоградской области
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