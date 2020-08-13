Руины заправки после взрыва в Волгограде изучили следователи





Экстренные службы в Волгограде откачали весь газ из подземного резервуара на пострадавшей от взрыва заправке, тем самым предоставив возможность осмотреть место происшествия следователям. Как уточнили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, непосредственно к осмотру места происшествия следователи приступили еще накануне вечером после завершения работ по освобождению подземной емкости от оставшегося в ней газа.





Напомним, что это также позволило возобновить с сегодняшнего дня в полном объеме движение пассажирского и легкового транспорта по Первой продольной магистрали, в частности, скоростного трамвая.





В СУ СКР по региону сообщили, что в ходе осмотра изъяты смывы с автоцистерны, из которой производилась заправка станционного резервуара для хранения топлива, а также объекты и фрагменты частей заправки из зон горения и теплового воздействия. Осмотрено техническое оборудование станции, которое невозможно изъять без нарушения целостности конструкции. Сама заправка остается оцепленной и под охраной сотрудников Росгвардии для исключения возможности проникновения на место происшествия посторонних лиц.





В ближайшее время с выездом на место происшествия будет проведена техническая экспертиза профильными специалистами.





ЧП на газовой автозаправке №36, расположенной на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе, произошло 10 августа. В результате пострадали 13 человек, в числе которых четверо сотрудников МЧС, принимавших участие в тушении пожара. По факту взрыва на заправке было возбуждено уголовное дело по нарушению требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупный ущерб.





Следствием установлено, из автоцистерны с газом на полуприцепе производилась заправка станционного резервуара для хранения топлива. В какой-то момент во время заправки емкости произошло воспламенение трубопровода автоцистерны, сбрасывающего в атмосферу избыточное давление, что заметил водитель газовоза и сообщил об этом мастеру и заправщику, сразу же перекрывшим вентили подачи газа. Все находившиеся на заправке лица покинули станцию, сообщив в компетентные службы о возгорании. Спустя непродолжительное время на станции в результате возгорания произошел мощный хлопок, после которого последовала большая вспышка огня.

Следователями допрошены свидетели и очевидцы трагедии, сотрудники заправочной станции, изъята техническая и иная документация в офисе собственника заправки. Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также лиц, по вине которых произошло возгорание.

Фото СУ СКР по Волгоградской области