Расследования

Убийца-расчленитель саратовца в Волгограде задержан в Ростовской области

Расследования 12.08.2020 12:38
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12.08.2020 12:38




Полицейские задержали подозреваемого в убийстве и расчленении 33-летнего жителя Саратовской области в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, злоумышленника задержали в городе Шахты в ходе совместно проведенной волгоградскими и ростовскими полицейскими спецоперации. Физического сопротивления 29-летний житель Ростовской области оказать не успел, в содеянном он сознался. С его слов, в начале июля между ним и убитым произошел конфликт в арендованной квартире в Волгограде, где задержанный проживал. Гость якобы высказал агрессию, схватился за нож, что и стало поводом для убийства. Желая скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело и вынес в нескольких пакетах на ближайший пустырь, где раскидал их. Останки 18 июля  обнаружили случайные прохожие. По факту убийства человека было возбуждено уголовное дело.
В региональном главке рассказали, как сотрудникам Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области и следователям СУ СКР по региону удалось раскрыть преступление. Полицейские выяснили, что погибший вел криминальный образ жизни, и на протяжении последних лет скрывался от правосудия и родственников, проживая по поддельным документам. В ходе расследования был изучен круг общения убитого, опрошены десятки возможных свидетелей и очевидцев, в том числе продавцы магазинов, где злоумышленник мог бы приобрести пакеты и скотч, в которые были упакованы останки. Так, продавец одной торговых точек вспомнила покупателя, приобретавшего сразу большое количество упаковочной ленты. Далее сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение предполагаемого убийцы. В ходе расследования уголовного дела будет проверена причастность задержанного к совершению других преступлений. 
Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области

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