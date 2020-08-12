Расследования 12.08.2020 12:38
0
12.08.2020 12:38
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве и расчленении 33-летнего жителя Саратовской области в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, злоумышленника задержали в городе Шахты в ходе совместно проведенной волгоградскими и ростовскими полицейскими спецоперации. Физического сопротивления 29-летний житель Ростовской области оказать не успел, в содеянном он сознался. С его слов, в начале июля между ним и убитым произошел конфликт в арендованной квартире в Волгограде, где задержанный проживал. Гость якобы высказал агрессию, схватился за нож, что и стало поводом для убийства. Желая скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело и вынес в нескольких пакетах на ближайший пустырь, где раскидал их. Останки 18 июля обнаружили случайные прохожие. По факту убийства человека было возбуждено уголовное дело.
В региональном главке рассказали, как сотрудникам Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области и следователям СУ СКР по региону удалось раскрыть преступление. Полицейские выяснили, что погибший вел криминальный образ жизни, и на протяжении последних лет скрывался от правосудия и родственников, проживая по поддельным документам. В ходе расследования был изучен круг общения убитого, опрошены десятки возможных свидетелей и очевидцев, в том числе продавцы магазинов, где злоумышленник мог бы приобрести пакеты и скотч, в которые были упакованы останки. Так, продавец одной торговых точек вспомнила покупателя, приобретавшего сразу большое количество упаковочной ленты. Далее сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение предполагаемого убийцы. В ходе расследования уголовного дела будет проверена причастность задержанного к совершению других преступлений.
Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
Силовики Волгоградской и Астраханской областей пресекли контрабанду товаров двойного назначения12.08.2020 14:46
Расследования 12.08.2020 14:46
«У него хорошие характеристики»: пытавшегося задавить людей фермера из Волгоградской области поместили под домашний арест12.08.2020 13:08
Расследования 12.08.2020 13:08
«Пошел по пути отца-убийцы?»: устроивший стрельбу депутат из Волгоградской области оказался из семьи с тяжелым прошлым11.08.2020 19:00
Расследования 11.08.2020 19:00
Волгоградца осудили за автоподставы с дорогими иномарками11.08.2020 17:44
Расследования 11.08.2020 17:44
В Волгоградской области после ЧП проверят все газовые автозаправки11.08.2020 16:55
Расследования 11.08.2020 16:55
В Волгограде осужденного за взятку экс-сотрудника колонии отправили за решетку11.08.2020 13:45
Расследования 11.08.2020 13:45
Сотрудники успели убежать: следователи установили обстоятельства взрыва на газовой заправке в Волгограде11.08.2020 10:32
Расследования 11.08.2020 10:32
Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Волгограде увеличилось до 8 человек10.08.2020 14:05
Расследования 10.08.2020 14:05
В Волгограде водитель грузовика без тормозов пошел под суд за ДТП с 15 пострадавшими10.08.2020 13:32
Расследования 10.08.2020 13:32
В Волгограде дело о растрате 120 млн компенсационного фонда СРО строителей дошло до суда10.08.2020 12:39
Расследования 10.08.2020 12:39
Стрелял и угрожал убийством: депутат устроил разборки на поле в Волгоградской области09.08.2020 13:09
Расследования 09.08.2020 13:09
В Волгоградской области уроженцы Китая задержаны за вымогательство09.08.2020 11:20
Расследования 09.08.2020 11:20
Пенсионеру из Липецка дали 10 лет за убийство волгоградца по пути на рыбалку09.08.2020 09:11
Расследования 09.08.2020 09:11
Разорившийся волгоградец придумал преступление, чтобы не платить по долгам08.08.2020 10:30
Расследования 08.08.2020 10:30
«Рисковали кадетами»: руководство волгоградского клуба зарабатывало на продаже прыжков на трухлявых парашютах07.08.2020 19:21
Расследования 07.08.2020 19:21
Реклама