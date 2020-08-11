В Волгоградской области членов УИКов снова облачат в антивирусные доспехи

Выборы 11.08.2020 18:02
0
11.08.2020 18:02
Довывыборы в Волгоградской области пройдут по тому же сценарию Роспотребнадзора, что и общероссийское голосование. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, организаторы голосования будут следовать разработанным ранее рекомендациям федерального ведомства в целях профилактики коронавируса.
Необходимые средства индивидуальной защиты поступят в распоряжение территориальных избиркомов до 1 сентября. Довыборы депутатов Волгоградской областной и городской дум пройдут 13 сентября.
Напомним, в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России, которое прошло с 25 июня по 1 июля, члены УИКов облачались в белые защитные костюмы, носили резиновые маски и защитные экраны.
На минувшей неделе было опубликовано постановление администрации Волгоградской области, согласно которому все члены участковых избиркомов должны получить в качестве поощрения за общероссийское голосование по 5530 рублей.
Реклама
В Волгограде пассивного кандидата в депутаты сняли с дистанции09.08.2020 10:01
Выборы 09.08.2020 10:01
В Волгограде кандидатам в депутаты несладко живется без мандата07.08.2020 12:02
Выборы 07.08.2020 12:02
На довыборах волгоградская коммунистка обогнала по доходам высокопоставленного единоросса03.08.2020 12:23
Выборы 03.08.2020 12:23
В Волгоградской области у «Партии пенсионеров» дефицит пожилых кандидатов в депутаты22.07.2020 15:13
Выборы 22.07.2020 15:13
Самовыдвиженцы презрели борьбу за мандат депутата Волгоградской облдумы13.07.2020 11:21
Выборы 13.07.2020 11:21
Мусорщик пошел против главы района на довыборах в Волгоградскую облдуму06.07.2020 16:12
Выборы 06.07.2020 16:12
Глава Урюпинского района положил глаз на мандат главного единоросса Волгоградской области18.06.2020 17:41
Выборы 18.06.2020 17:41
В Волгограде проходят пикеты в поддержку жалобы Михаила Таранцова на несправедливые выборы15.01.2020 10:53
Выборы 15.01.2020 10:53
Пораженные выборами: наблюдатели вышли на пикет в Волгограде14.10.2019 16:06
Выборы 14.10.2019 16:06
В Волгограде команда поддержки проигравшего на выборах кандидата решила организовать пикеты14.10.2019 09:20
Выборы 14.10.2019 09:20
Владимир Жириновский отказался от депутатства в Волгоградской облдуме13.09.2019 10:12
Выборы 13.09.2019 10:12
«Беспредел на выборах в Волгограде!»: наблюдатели от коммунистов зафиксировали массу нарушений11.09.2019 13:31
Выборы 11.09.2019 13:31
Волгоградский облизбирком документально утвердил победу Бочарова на выборах губернатора11.09.2019 11:28
Выборы 11.09.2019 11:28
От лидера до аутсайдера: избирком подвел итоги выборов в Волгоградскую облдуму09.09.2019 11:24
Выборы 09.09.2019 11:24
Оптимистический ночной отчет губернатора Волгоградской области порадовал председателя правительства09.09.2019 11:23
Выборы 09.09.2019 11:23
Реклама