В Волгоградской области членов УИКов снова облачат в антивирусные доспехи





Довывыборы в Волгоградской области пройдут по тому же сценарию Роспотребнадзора, что и общероссийское голосование. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, организаторы голосования будут следовать разработанным ранее рекомендациям федерального ведомства в целях профилактики коронавируса.

Необходимые средства индивидуальной защиты поступят в распоряжение территориальных избиркомов до 1 сентября. Довыборы депутатов Волгоградской областной и городской дум пройдут 13 сентября.

Напомним, в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России, которое прошло с 25 июня по 1 июля, члены УИКов облачались в белые защитные костюмы, носили резиновые маски и защитные экраны.

На минувшей неделе было опубликовано постановление администрации Волгоградской области, согласно которому все члены участковых избиркомов должны получить в качестве поощрения за общероссийское голосование по 5530 рублей.



