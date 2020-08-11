Выборы

В Волгоградской области членов УИКов снова облачат в антивирусные доспехи

Выборы 11.08.2020 18:02
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11.08.2020 18:02


Довывыборы в Волгоградской области пройдут по тому же сценарию Роспотребнадзора, что и общероссийское голосование. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, организаторы голосования будут следовать разработанным ранее рекомендациям федерального ведомства в целях профилактики коронавируса.
Необходимые средства индивидуальной защиты поступят в распоряжение территориальных избиркомов до 1 сентября. Довыборы депутатов Волгоградской областной и городской дум пройдут 13 сентября.
Напомним, в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России, которое прошло с 25 июня по 1 июля, члены УИКов облачались в белые защитные костюмы, носили резиновые маски и защитные экраны.
На минувшей неделе было опубликовано постановление администрации Волгоградской  области, согласно которому все члены участковых избиркомов должны получить в качестве поощрения за общероссийское голосование по 5530 рублей.

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