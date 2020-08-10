«До такой цифры еще не доходило»: в Волгоградской области стремительно заполняются койки для коронавирусных больных
Здравоохранение 10.08.2020 21:27
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10.08.2020 21:27
В Волгоградской области заполнено уже 2500 коек в медучреждениях, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказал сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. С учетом того, что в регионе планируют к осени развернуть еще дополнительные койки для ковидных больных и довести их количество до 3609, запас все же остается. Однако, признал Николай Алимов, «до такой цифры еще не доходило». Он назвал ситуацию тревожной.
Напомним, общее количество заболевших коронавирусом в Волгоградской области достигло 10095 человек. Скончались 72 человека.
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