Здравоохранение

«До такой цифры еще не доходило»: в Волгоградской области стремительно заполняются койки для коронавирусных больных

Здравоохранение 10.08.2020 21:27
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10.08.2020 21:27


В Волгоградской области заполнено уже 2500 коек в медучреждениях, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказал сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. С учетом того, что в регионе планируют к осени развернуть  еще дополнительные койки для ковидных больных и довести их количество до 3609, запас все же остается. Однако, признал Николай Алимов, «до такой цифры еще не доходило». Он назвал ситуацию тревожной. 
Напомним, общее количество заболевших коронавирусом в Волгоградской области достигло 10095 человек. Скончались 72 человека.

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