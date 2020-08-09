Массовое ДТП с фурами произошло на трассе в Волгоградской области





Четыре грузовых автомобиля и легковушка столкнулись в Волгоградской области на федеральной автодороге «Волгоград-Каменно-Шахтинский». Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне на 168 км трассы в Чернышковском районе области.

По предварительной информации, 52-летний водитель грузовика «Mercedes-Benz Actros» не справился с управлением и совершил столкновение с впереди остановившейся автомашиной «DAF». В свою очередь она столкнулась тремя автомобилями, которые также стояли впереди – грузовиками «IVECO», «MAN» и легковушкой «Volkswagen Jetta».

В результате ДТП водитель «Mercedes-Benz Actros» и водитель «DAF» доставлены в больницу.



