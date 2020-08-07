Здравоохранение

В Волгоградской области от нового вируса умер еще один человек

Здравоохранение 07.08.2020 11:52
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07.08.2020 11:52


Смерть еще одного жителя Волгоградской области от коронавирусной инфекции подтверждена за прошедшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, общее количество смертей в регионе достигло 69. Выздоровели за сутки 140 человек.
Всего с начала пандемии COVID-19 в Волгоградской области был диагностирован у 9804 человек, из них 6183 уже выздоровели.

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