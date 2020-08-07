В Волгоградской области от нового вируса умер еще один человек





Смерть еще одного жителя Волгоградской области от коронавирусной инфекции подтверждена за прошедшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, общее количество смертей в регионе достигло 69. Выздоровели за сутки 140 человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Волгоградской области был диагностирован у 9804 человек, из них 6183 уже выздоровели.



