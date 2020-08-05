



Банк «Открытие» снизил размер первоначального взноса по программе ипотечного кредитования с государственной поддержкой до 15%. Это позволит сделать приобретение нового жилья доступным для более широкого круга заемщиков.

Программа предусматривает покупку квартиры в новостройке у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 6 млн руб. для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, ставка в «Открытии»– от 5,99%, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

Стать заемщиком по госпрограмме может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Оформить кредит в «Открытии» можно всего по двум документам, а прийти в банк потребуется лишь один раз непосредственно на сделку. Подать заявку на ипотеку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно полностью онлайн без риска для здоровья.

«Льготная ипотека пользуется высоким спросом у наших клиентов, - говорит Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». – Всего за время действия госпрограммы мы выдали кредиты на сумму свыше 8 млрд рублей. Мы рады, что более 2,6 тысячи семей смогли за это время смогли улучшить свои жилищные условия с нашей помощью».



