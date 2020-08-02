Борьба с коррупцией

Опубликованы сведения о доходах семьи губернатора Волгоградской области

Борьба с коррупцией 02.08.2020 16:25
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02.08.2020 16:25


6 миллионов 123 тысячи 715 рублей составил декларированный доход губернатора Волгоградской области в 2019 году, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованные сведения. Если разделить указанную сумму на 12, то получается, что глава региона получает в месяц около 510 тысяч рублей, включая выплату, положенную ему как обладателю звания Герой России. Доход супруги Андрея Бочарова за период с 1 января по 31 декабря 2019 года составил 1 миллион 298 с небольшим тысяч рублей. 

По сравнению с декларацией 2013 года, за время, проведенное в Волгоградской области, семья Бочаровых стала жить значительно скромнее. 7 лет назад Андрей Бочаров заявлял доход в размере более 16 миллионов рублей, на супругу и двоих тогда еще несовершеннолетних детей приходилось еще почти 38 миллионов рублей доходов.

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