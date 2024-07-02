Экс-директора филиала МФЦ Евдокимова в Волгограде арестовали за взятки

Борьба с коррупцией 02.07.2024 11:14
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02.07.2024 11:14
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора филиала ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», а также бывшего ведущего специалиста этой организации. Как сообщили V102.RU в региональном управлении СК, они подозреваются в получении взяток в крупном размере за незаконные действия и в посредничестве во взяточничестве.
- Начиная с мая 2018 года и на протяжении нескольких месяцев подозреваемые получали от местного жителя взятки за незаконные действия - за символическую плату в размере двух с половиной тысяч рублей принимали от него заявления о регистрации прав на земельные участки и сделки с ними без присутствия сторон, а также за ускорение срока рассмотрения Росреестром таких документов. Следователи установили, что за свои «услуги» только безналичным расчетом фигуранты получили более 170 тысяч рублей, - говорится в заявлении ведомства.
В настоящее время следователи устанавливают, сколько именно земельных участков прошли так называемую «упрощенную» регистрацию благодаря фигурантам уголовного дела. В органах Росреестра, филиале МФЦ, а также в районной администрации изъята документация, назначена ревизия.
Бывший ведущий специалист филиала в ходе допроса полностью признала свою вину в содеянном, подробно рассказав обстоятельства преступной деятельности. А вот главный фигурант от дачи каких-либо показаний отказывается. Она находится под домашним арестом.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники в Городищенском районе Волгоградской области, одним из фигурантов уголовного дела выступает Дмитрий Евдокимов, ранее возглавлявший филиал МФЦ в Городище.
Фото из архива V102.RU
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