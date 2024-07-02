Борьба с коррупцией

Экс-директора филиала МФЦ Евдокимова в Волгограде арестовали за взятки

Борьба с коррупцией 02.07.2024 11:14
0
02.07.2024 11:14


Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора филиала ГКУ  «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», а также бывшего ведущего специалиста этой организации. Как сообщили V102.RU в региональном управлении СК, они подозреваются в получении взяток в крупном размере за незаконные действия и в посредничестве во взяточничестве.
- Начиная с мая 2018 года и на протяжении нескольких месяцев подозреваемые получали от местного жителя взятки за незаконные действия - за символическую плату в размере двух с половиной тысяч рублей принимали от него заявления о регистрации прав на земельные участки и сделки с ними без присутствия сторон, а также за ускорение срока рассмотрения Росреестром таких документов. Следователи установили, что за свои «услуги» только безналичным расчетом фигуранты получили более 170 тысяч рублей, - говорится в заявлении ведомства.
В настоящее время следователи устанавливают, сколько именно земельных участков прошли так называемую «упрощенную» регистрацию благодаря фигурантам уголовного дела. В органах Росреестра, филиале МФЦ, а также в районной администрации изъята документация, назначена ревизия. 
Бывший ведущий специалист филиала в ходе допроса полностью признала свою вину в содеянном, подробно рассказав обстоятельства преступной деятельности. А вот главный фигурант от дачи каких-либо показаний отказывается. Она находится под домашним арестом. 
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники в Городищенском районе Волгоградской области, одним из фигурантов уголовного дела выступает Дмитрий Евдокимов, ранее возглавлявший филиал МФЦ в Городище.
Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
01.07.2024 20:22
Борьба с коррупцией 01.07.2024 20:22
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.06.2024 15:16
Борьба с коррупцией 20.06.2024 15:16
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.06.2024 09:45
Борьба с коррупцией 20.06.2024 09:45
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.06.2024 19:18
Борьба с коррупцией 19.06.2024 19:18
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.05.2024 08:26
Борьба с коррупцией 28.05.2024 08:26
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.05.2024 12:31
Борьба с коррупцией 26.05.2024 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.05.2024 19:46
Борьба с коррупцией 15.05.2024 19:46
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.05.2024 12:03
Борьба с коррупцией 15.05.2024 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.05.2024 18:08
Борьба с коррупцией 13.05.2024 18:08
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.05.2024 11:21
Борьба с коррупцией 13.05.2024 11:21
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.04.2024 17:09
Борьба с коррупцией 23.04.2024 17:09
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.04.2024 17:04
Борьба с коррупцией 21.04.2024 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.04.2024 10:14
Борьба с коррупцией 18.04.2024 10:14
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.04.2024 11:43
Борьба с коррупцией 17.04.2024 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.04.2024 14:27
Борьба с коррупцией 06.04.2024 14:27
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:11
Еще один лесной питомник создали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:40
Морозов и Семенов стали новыми игроками «Ротора»Смотреть фотографии
13:37
Мамаев курган включили в предварительный список ЮНЕСКОСмотреть фотографии
12:55
Не выходить, расплавитесь! Аномальная жара до +41 измучит волгоградцев 2 июляСмотреть фотографии
12:15
От идеи к реальности: ЕвроХим-ВолгаКалий поддержал научные проекты молодых специалистовСмотреть фотографии
12:12
Форвард Михаил Агеев остается в «Роторе» до конца сезонаСмотреть фотографии
11:44
Александра Бастрыкина заинтересовал массовый мор пчёл под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:29
Бочаров провел совещание по строительству центра для участников СВОСмотреть фотографии
11:26
Волгоградец вышел выбросить мусор и упал замертвоСмотреть фотографии
11:14
Экс-директора филиала МФЦ Евдокимова в Волгограде арестовали за взяткиСмотреть фотографии
10:53
Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей за перевод пенсии на карту банкаСмотреть фотографии
10:52
Волгоградский бизнес массово уходит в онлайнСмотреть фотографии
10:29
Сводят счёты? В Волгограде остались без воды пожаловавшиеся Бастрыкину жильцы общежитияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
ЖК«Берег Волги» на #ТриЧетыре: волгоградский проект стал участником самого массового фестиваля летаСмотреть фотографии
10:02
Уволенный после скандала со скорой волгоградец подал в суд на РосгвардиюСмотреть фотографии
09:57
Под Волгоградом фура насмерть задавила 58-летнего пешеходаСмотреть фотографии
09:55
Льготная ипотека, до свидания: в Волгограде цены на новостройки пошли внизСмотреть фотографии
09:33
Полицейские пришли на помощь застрявшему на трассе волгоградцуСмотреть фотографии
09:28
Волгоградцев испытают экстремальное пекло до +38º и магнитные буриСмотреть фотографии
08:55
Под Волгоградом врачи спасли водителя вылетевшей в кювет машиныСмотреть фотографии
08:22
Четырех пропавших волгоградцев нашли мертвымиСмотреть фотографии
07:58
Трое волгоградцев завоевали медали в домашнем турниреСмотреть фотографии
22:14
На севере Волгограда эвакуировали посетителей ТРЦ «Семь звезд»Смотреть фотографии
21:35
Суд наказал предпринимателя за горы бетонных отходов под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:00
В «Роторе» собрали команду для второго сбораСмотреть фотографии
20:22
В Михайловке вскрыли мусорную аферу на 140 млн рублейСмотреть фотографии
19:48
Количество зараженных ИКБ в Волгоградской области выросло до 3 человекСмотреть фотографии
19:14
«Денег не хватит со мной тягаться»: под Волгоградом разорённые пчеловоды пожаловались Бастрыкину на беспределСмотреть фотографииCмотреть видео
18:44
Чиновники опровергли «массовое» отравление в детском лагере под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:24
«Ротор» расстался с Дворецковым и КрашевскимСмотреть фотографии
 