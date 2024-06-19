Борьба с коррупцией

В КСП назвали «цену» депутатов Волгоградской областной думы

Борьба с коррупцией 19.06.2024 19:18
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19.06.2024 19:18


Содержание депутатов Волгоградской облдумы и аппарата регпарламента стоило в 2023 году казне почти 362 миллиона рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные КСП, которая проверила использование бюджетных средств областной думой, в 2023 году на постоянной основе в регпарламенте трудились 25 депутатов, а в аппарате думы работали 134 госслужащих. 
Любопытно, что законом о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов думе сначала утвердили бюджетные ассигнования в объеме 353,7 миллиона рублей, а в бюджетной росписи эта сумма выросла уже до 368,3 миллиона рублей, что на 14,5 миллиона больше. Из этих средств только на зарплату депутатам и сотрудникам аппарата был потрачен 301 миллион рублей, или около 83% от общих расходов думы.  
Аудиторы отметили экономию средств на закупку товаров и услуг областной думой, сложившейся в результате конкурентных процедур.  В прошлом году экономия составила 4,2 миллиона рублей. 
Напомним, как ранее сообщало V102.RU, в 2022 году на содержание Волгоградской облдумы было потрачено 314 миллионов рублей. Расходы на функционирование регпарламента увеличиваются с каждым годом. Например, в 2021 году на эти цели израсходовали 287 миллионов. 

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