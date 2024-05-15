Стали известны зарплаты главных дорожников Волгоградской области

На втором месте по размеру зарплаты оказался директор ГУП «Вокзал-Авто» Никита Лабинцев. Он зарабатывал по 133,8 тысячи рублей в месяц, а его заместитель Александр Удалов – 108,7 тысячи.
Директор ГБУ «Волгоградавтодор», которое занимается в том числе строительством дорог в регионе, Игорь Подгорный задекларировал ежемесячную зарплату в 113,1 тысячи рублей. Больше руководителя получали главный бухгалтер учреждения Татьяна Конохова – 130 тысячи и заместитель Подгорного Газанфар Гулуев. Любопытно, что последний несколько лет назад вернулся на свое прежнее место работы в ГБУ после ухода из администрации Волжского, где он трудился на нескольких должностях, в том числе и заместителем мэра.
Неплохой была и зарплата руководителя ГКУ «Дирекция автомобильных дорог» Александра Музалевского. Он получал в месяц 108,1 тысячу рублей, а его зам Павел Харлашин – 104 тысячи рублей. Остальные замы и главбух зарабатывали меньше 100 тысяч.