Стали известны зарплаты главных дорожников Волгоградской области

Опубликованы размеры средних зарплат руководителей государственных учреждений и предприятий, подведомственных комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на обнародованные данные, больше всех зарабатывал в прошлом году гендиректор ГУП «Волгоградавтотранс» Сергей Ахрамеев. Размер среднемесячной получки руководителя унитарного предприятия, которое занимается организацией пассажирских перевозок в Волгограде и области, в 2023 году составлял 172,6 тысячи рублей. Его бывшие два зама, уволенные в один день в апреле 2023 года, Елена Донских и Евгений Заруднев получали соответственно 152,7 и 110,6 тысячи рублей в месяц.На втором месте по размеру зарплаты оказался директор ГУП «Вокзал-Авто» Никита Лабинцев. Он зарабатывал по 133,8 тысячи рублей в месяц, а его заместитель Александр Удалов – 108,7 тысячи.Директор ГБУ «Волгоградавтодор», которое занимается в том числе строительством дорог в регионе, Игорь Подгорный задекларировал ежемесячную зарплату в 113,1 тысячи рублей. Больше руководителя получали главный бухгалтер учреждения Татьяна Конохова – 130 тысячи и заместитель Подгорного Газанфар Гулуев. Любопытно, что последний несколько лет назад вернулся на свое прежнее место работы в ГБУ после ухода из администрации Волжского, где он трудился на нескольких должностях, в том числе и заместителем мэра.Неплохой была и зарплата руководителя ГКУ «Дирекция автомобильных дорог» Александра Музалевского. Он получал в месяц 108,1 тысячу рублей, а его зам Павел Харлашин – 104 тысячи рублей. Остальные замы и главбух зарабатывали меньше 100 тысяч.