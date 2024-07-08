Борьба с коррупцией

Готовы и больше: депутаты облдумы потратят миллион рублей на 20 новых компьютеров

Борьба с коррупцией 08.07.2024 21:16
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08.07.2024 21:16


Волгоградская областная дума потратит на новые 20 компьютеров на 446 тысяч рублей меньше, чем планировалось. Заманчивое предложение озвучил один их многочисленных участников конкурса, ранее объявленного на сайте госзаказов. На обновление техники планировалось потратить 1 622 280 рублей. 

В финал открытого конкурса вышли пять претендентов, которые готовы были продать депутатам новые ПК по ценам на 15 - 27% дешевле, чем было заявлено. Победу одержала компания, предложившая технику по самой низкой цене – всего за 1 176 153 рублей. 

Примечательно, что ранее –  осенью 2023 года – Волгоградская областная дума уже закупала партию таких же компьютеров. Почти год назад аппарат регпарламента заключил договор с победителем аукциона, предложившим цену в 1 миллион рублей, однако затем контракт был расторгнут. В итоге компьютерами депутатов обеспечила другая фирма, но уже за 2 миллиона рублей. Еще раньше – в августе 2022 года – облдума также закупала 30 моноблоков. 

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