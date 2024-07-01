В Михайловке вскрыли мусорную аферу на 140 млн рублей





Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура установила факт хищения 140 млн рублей, выделенных на строительство мусороперерабатывающего комплекса в Михайловке. Как сообщили V102.RU в ведомстве, подрядчик в 2018 году заключил государственный контракт с ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» на выполнение работ по созданию мусороперерабатывающего комплекса на территории Михайловки. Сумма контракта составила около 300 млн рублей. Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура установила факт хищения 140 млн рублей, выделенных на строительство мусороперерабатывающего комплекса в Михайловке. Как сообщили V102.RU в ведомстве, подрядчик в 2018 году заключил государственный контракт с ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» на выполнение работ по созданию мусороперерабатывающего комплекса на территории Михайловки. Сумма контракта составила около 300 млн рублей.

- Должностные лица подрядчика, зная, что использованные строительные материалы и оборудование не соответствовали утвержденным техническим характеристикам, а работы в полном объеме не проведены, представили документы об исполнении контракта, на основании которых бывшим руководством заказчика в период с октября 2018 года по декабрь 2020 года осуществлена его оплата. Согласно расчету, проведенному в рамках строительно-технической экспертизы, стоимость невыполненных работ составила почти 140 млн рублей, - говорится в заявлении прокуратуры. - Должностные лица подрядчика, зная, что использованные строительные материалы и оборудование не соответствовали утвержденным техническим характеристикам, а работы в полном объеме не проведены, представили документы об исполнении контракта, на основании которых бывшим руководством заказчика в период с октября 2018 года по декабрь 2020 года осуществлена его оплата. Согласно расчету, проведенному в рамках строительно-технической экспертизы, стоимость невыполненных работ составила почти 140 млн рублей, - говорится в заявлении прокуратуры.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

К слову, руководителем дирекции в 2018 году являлся Михаил Ситников, который впоследствии был осужден за мошенничество при ликвидации свалок в Волгоградской области.

К слову, руководителем дирекции в 2018 году являлся Михаил Ситников, который впоследствии был осужден за мошенничество при ликвидации свалок в Волгоградской области.

Напомним, начало масштабного проекта по строительству завода было положено в 2018 году. Изначально планировалось, что объект сдадут в эксплуатацию в 2019 году. Затем срок отодвинули на 2021 год. Однако объект до сих пор не построен.Планировалось, что, согласно разработанной схеме обращения с ТКО, комплекс будет принимать отходы из Михайловки, Фролово, Еланского, Кумылженского, Новоаннинского, Даниловского и Серафимовичского районов. После сортировки до 25% отходов должны были направлять на вторичную переработку. Проектная мощность объекта подразуме6валась в объеме не менее 100 тысяч тонн ТКО в год. Предполагалось, что на предприятии появятся линии переработки полимерной пленки, полиэтилена и полипропилена, а также участок биокомпостирования. На предприятии должны были создать 100 рабочих мест.