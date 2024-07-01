В Михайловке вскрыли мусорную аферу на 140 млн рублей

Планировалось, что, согласно разработанной схеме обращения с ТКО, комплекс будет принимать отходы из Михайловки, Фролово, Еланского, Кумылженского, Новоаннинского, Даниловского и Серафимовичского районов. После сортировки до 25% отходов должны были направлять на вторичную переработку. Проектная мощность объекта подразуме6валась в объеме не менее 100 тысяч тонн ТКО в год. Предполагалось, что на предприятии появятся линии переработки полимерной пленки, полиэтилена и полипропилена, а также участок биокомпостирования. На предприятии должны были создать 100 рабочих мест.
Борьба с коррупцией 01.07.2024 20:22
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01.07.2024 20:22
Планировалось, что, согласно разработанной схеме обращения с ТКО, комплекс будет принимать отходы из Михайловки, Фролово, Еланского, Кумылженского, Новоаннинского, Даниловского и Серафимовичского районов. После сортировки до 25% отходов должны были направлять на вторичную переработку. Проектная мощность объекта подразуме6валась в объеме не менее 100 тысяч тонн ТКО в год. Предполагалось, что на предприятии появятся линии переработки полимерной пленки, полиэтилена и полипропилена, а также участок биокомпостирования. На предприятии должны были создать 100 рабочих мест.
Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура установила факт хищения 140 млн рублей, выделенных на строительство мусороперерабатывающего комплекса в Михайловке. Как сообщили V102.RU в ведомстве, подрядчик в 2018 году заключил государственный контракт с ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» на выполнение работ по созданию мусороперерабатывающего комплекса на территории Михайловки. Сумма контракта составила около 300 млн рублей.
- Должностные лица подрядчика, зная, что использованные строительные материалы и оборудование не соответствовали утвержденным техническим характеристикам, а работы в полном объеме не проведены, представили документы об исполнении контракта, на основании которых бывшим руководством заказчика в период с октября 2018 года по декабрь 2020 года осуществлена его оплата. Согласно расчету, проведенному в рамках строительно-технической экспертизы, стоимость невыполненных работ составила почти 140 млн рублей, - говорится в заявлении прокуратуры.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
К слову, руководителем дирекции в 2018 году являлся Михаил Ситников, который впоследствии был осужден за мошенничество при ликвидации свалок в Волгоградской области.Напомним, начало масштабного проекта по строительству завода было положено в 2018 году. Изначально планировалось, что объект сдадут в эксплуатацию в 2019 году. Затем срок отодвинули на 2021 год. Однако объект до сих пор не построен.
Планировалось, что, согласно разработанной схеме обращения с ТКО, комплекс будет принимать отходы из Михайловки, Фролово, Еланского, Кумылженского, Новоаннинского, Даниловского и Серафимовичского районов. После сортировки до 25% отходов должны были направлять на вторичную переработку. Проектная мощность объекта подразуме6валась в объеме не менее 100 тысяч тонн ТКО в год. Предполагалось, что на предприятии появятся линии переработки полимерной пленки, полиэтилена и полипропилена, а также участок биокомпостирования. На предприятии должны были создать 100 рабочих мест.
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