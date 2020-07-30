Жители севера Волгограда жалуются на химические атаки

Экология 30.07.2020 09:51
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30.07.2020 09:51
Резкий запах, похожий на химический, периодически ощущают жители поселка ГЭС, Спартановки и прилегающих микрорайонов. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, сегодня ночью невозможно было открыть окна - в воздухе стоял жуткий запах то ли горящей пластмассы, то ли жжёной резины.
«Пришлось спать с закрытыми окнами. Утром такая же вонь. Люди задыхаются, у многих - интоксикация. Мы обращались в различные службы, но никто нам не может помочь», - утверждают волгоградцы.
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