



Соглашение позволит развивать партнерство банка «Открытие» с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта в части комплексного банковского обслуживания и содействовать реализации социальных программ в различных направлениях.

Документ подписали старший вице-президент банка «Открытие» Дмитрий Криштопа и руководитель Ространснадзора РФ Виктор Басаргин. Соглашение заключено сроком на год с возможностью продления, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

«Банк «Открытие» имеет богатый опыт сотрудничества с государственными ведомствами. Данное соглашение станет фундаментом взаимодействия банка с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта. «Открытие» предоставит сотрудникам Ространснадзора самое современное банковское обслуживание, полный спектр банковских продуктов и сервисов. Мы также будем принимать участие в организации обучающих мероприятий, семинаров, конференций и круглых столов с представителями Ространснадзора по всем актуальным вопросам, интересующим наши организации», - отметил старший вице-президент банка «Открытие» Дмитрий Криштопа.



