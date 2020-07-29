Экономика

Банк «Открытие» и Ространснадзор РФ заключили соглашение о сотрудничестве

Экономика 29.07.2020 17:20
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29.07.2020 17:20


Соглашение позволит развивать партнерство банка «Открытие» с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта в части комплексного банковского обслуживания и содействовать реализации социальных программ в различных направлениях.
Документ подписали старший вице-президент банка «Открытие» Дмитрий Криштопа и руководитель Ространснадзора РФ Виктор Басаргин. Соглашение заключено сроком на год с возможностью продления, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
«Банк «Открытие» имеет богатый опыт сотрудничества с государственными ведомствами. Данное соглашение станет фундаментом взаимодействия банка с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта. «Открытие» предоставит сотрудникам Ространснадзора самое современное банковское обслуживание, полный спектр банковских продуктов и сервисов. Мы также будем принимать участие в организации обучающих мероприятий, семинаров, конференций и круглых столов с представителями Ространснадзора по всем актуальным вопросам, интересующим наши организации», - отметил старший вице-президент банка «Открытие» Дмитрий Криштопа.

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