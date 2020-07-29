Здравоохранение 29.07.2020 16:28
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29.07.2020 16:28
«С нашими детьми не знают, что делать», - так охарактеризовали родители юных пациентов детского онкологического отделения ГБУЗ «ВОКОД» ситуацию, в которой оказались их дети после выявления коронавируса в отделении. «У нас случилось ужасное – всех детей, которые проходили здесь лечение, перевели в областную детскую инфекционную больницу, так как у половины онкопациентов нашли активный COVID-19, - сообщили родители в соцсетях. – Теперь они лежат с обычными инфекционными детишками. Врачи-инфекционисты прямо говорят – мы вас боимся и не знаем, что с вами делать! Наши дети без лечения, без химии, без анализов! Лежачая девочка в реанимации второй день, к ней даже мать не пускают! И сами медсестры не могут даже поменять ребенку памперс! Помогите, мы не знаем, что делать. Получается, мы открываем пляжи, курорты, но не можем обеспечить пациентам онкологии должного лечения?», - негодуют родители детей.
Между тем, в оперативном штабе Волгоградской области подтвердили перевод онкопациентов из детского отделения в инфекционную больницу. Однако опровергли тот факт, что здесь заболела половина пациентов. «В ходе обязательного обследования юных пациентов, проходящих лечение в детском онкологическом отделении ГБУЗ «ВОКОД» у одного из них тест показал положительный результат. Медперсонал принял оперативные меры по предотвращению возможного распространения инфекции. В связи с чем 25 июля все пациенты были переведены в обсервационное отделение Волгоградской областной детской клинической инфекционной больницы для наблюдения, своевременной диагностики и оказания при необходимости специализированной помощи. В помещениях проведена дезинфекционная обработка», - пояснили в оперштабе. Также здесь утверждают, что дети получают должное лечение. «Специализированная противоопухолевая и сопроводительная терапия пациентов оказывается в полном объеме препаратами, переданными из Волгоградского областного онкологического диспансера, под постоянным контролем заведующей отделением детской онкогематологии», - говорится в комментарии.
Фото сайта ГБУЗ "ВОКОД".
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