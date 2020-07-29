Здравоохранение

В Волгограде онкобольных детей «эвакуировали» в инфекционку из-за коронавируса

Здравоохранение 29.07.2020 16:28
0
29.07.2020 16:28


«С нашими детьми не знают, что делать», - так охарактеризовали родители юных пациентов детского онкологического отделения ГБУЗ «ВОКОД» ситуацию, в которой оказались их дети после выявления коронавируса в отделении. «У нас случилось ужасное – всех детей, которые проходили здесь лечение, перевели в областную детскую инфекционную больницу, так как у половины онкопациентов нашли активный COVID-19, - сообщили родители в соцсетях. – Теперь они лежат с обычными инфекционными детишками. Врачи-инфекционисты прямо говорят – мы вас боимся и не знаем, что с вами делать! Наши дети без лечения, без химии, без анализов! Лежачая девочка в реанимации второй день, к ней даже мать не пускают! И сами медсестры не могут даже поменять ребенку памперс! Помогите, мы не знаем, что делать. Получается, мы открываем пляжи, курорты, но не можем обеспечить пациентам онкологии должного лечения?», - негодуют родители детей. 
Между тем, в оперативном штабе Волгоградской области подтвердили перевод онкопациентов из детского отделения в инфекционную больницу. Однако опровергли тот факт, что здесь заболела половина пациентов. «В ходе обязательного обследования юных пациентов, проходящих лечение в детском онкологическом отделении ГБУЗ «ВОКОД» у одного из них тест показал положительный результат. Медперсонал принял оперативные меры по предотвращению возможного распространения инфекции. В связи с чем 25 июля все пациенты были переведены в обсервационное отделение Волгоградской областной детской клинической инфекционной больницы для наблюдения, своевременной диагностики и оказания при необходимости специализированной помощи. В помещениях проведена дезинфекционная обработка», - пояснили в оперштабе. Также здесь утверждают, что дети получают должное лечение. «Специализированная противоопухолевая и сопроводительная терапия пациентов оказывается в полном объеме препаратами, переданными из Волгоградского областного онкологического диспансера, под постоянным контролем заведующей отделением детской онкогематологии», - говорится в комментарии.
Фото сайта ГБУЗ "ВОКОД".

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Скидка 14% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробнее по т. 955005

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Здравоохранение
29.07.2020 11:58
Здравоохранение 29.07.2020 11:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.07.2020 09:59
Здравоохранение 29.07.2020 09:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.07.2020 17:59
Здравоохранение 28.07.2020 17:59
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
28.07.2020 13:58
Здравоохранение 28.07.2020 13:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.07.2020 11:51
Здравоохранение 28.07.2020 11:51
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.07.2020 15:26
Здравоохранение 26.07.2020 15:26
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.07.2020 21:10
Здравоохранение 25.07.2020 21:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.07.2020 15:52
Здравоохранение 24.07.2020 15:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.07.2020 14:40
Здравоохранение 24.07.2020 14:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.07.2020 11:56
Здравоохранение 24.07.2020 11:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.07.2020 12:10
Здравоохранение 23.07.2020 12:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.07.2020 09:21
Здравоохранение 23.07.2020 09:21
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
22.07.2020 11:48
Здравоохранение 22.07.2020 11:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.07.2020 16:36
Здравоохранение 21.07.2020 16:36
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
21.07.2020 12:13
Здравоохранение 21.07.2020 12:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:32
Названа дата матча «Ротора» с «Зенитом» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
19:35
В Волжском на скандальную стройку детсада зашли понятные людиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:32
В Волгоградской области налогоплательщиков поддержали мораториемСмотреть фотографии
17:20
Банк «Открытие» и Ространснадзор РФ заключили соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
17:07
Урвать кусочек лета: в Волгоградской области всего 5 тысяч детей поедут в лагерьСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде онкобольных детей «эвакуировали» в инфекционку из-за коронавирусаСмотреть фотографии
15:20
Билеты на матчи «Ротора» в Волгограде пока предлагают только мошенникиСмотреть фотографии
15:18
«Разобрали чемоданы»: в Волгограде детей оставляют без лагерейСмотреть фотографии
15:17
«Ростелеком-ЦОД» начал строительство московского дата-центра уровня Tier IV на 2 000 стоекСмотреть фотографии
15:06
В Волгограде детские сады просят с родителей деньги на оборудование для дезинфекцииСмотреть фотографии
14:56
В Волгоградской области "испекли" новые цены на хлебСмотреть фотографии
12:46
В ГИБДД Волгоградской области – новый руководительСмотреть фотографии
12:16
Губернатор не в курсе: в парк Гагарина в Волгограде заехала машина десантаСмотреть фотографии
11:58
В Волгоградской области коронавирус не готов к отступлениюСмотреть фотографии
11:44
Антимонопольщики поймали автосалон Волгограда на подлой лжиСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде ФСБ и полиция провели спецоперацию по задержанию банды вымогателейСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
ФАПы на колесах: в Волгоградской области селянам обещают особый медсервисСмотреть фотографии
20:26
В Волгограде 93-летний ветеран войны победил коронавирусСмотреть фотографии
18:11
Волгоградский «Ротор» в августе сыграет домашний матч с «Зенитом»Смотреть фотографии
17:59
СОГАЗ-Мед: сезон аллергии набирает оборотыСмотреть фотографии
17:19
В Волгограде школу с автографом Ленина впервые за 70 лет капитально ремонтируютСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
«Это война без взрывов»: волгоградский врач описал пугающие осложнения после коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
В Волгоградской области распродаются турбазыСмотреть фотографии
15:25
МТС получила первую 5G лицензию в РоссииСмотреть фотографии
15:22
В Волгоградской области еще две пенсионерки не выжили после COVID-19Смотреть фотографии
14:03
За аферы с деньгами влиятельных волгоградцев "брокер" получил 10 лет колонииСмотреть фотографии
13:58
Чиновники объяснили причины роста смертности волгоградцев от коронавирусаСмотреть фотографии
13:29
Ситуация ухудшается: в Волгограде резко увеличивают количество инфекционных госпиталейСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде первый участник ОПГ автоподставщиков получил срокСмотреть фотографии
12:38
Теплоходами на экспорт: зернотрейдеры начали отгружать волгоградский урожайСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 