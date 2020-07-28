Расследования

В Волгограде первый участник ОПГ автоподставщиков получил срок

Расследования 28.07.2020 12:56
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28.07.2020 12:56


К 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима приговорен сегодня 26-летний участник  ОПГ из Волжского, сообщает ИА «Высота 102». По информации старшего помощника прокурора региона Оксаны Чередининой, установлено, что подсудимый, действуя в составе организованной преступной группы, состоящей из 20 человек, участвовал в  инсценировках дорожно-транспортных происшествий с целью хищения денежных средств страховых компаний. Волжанин признан виновным в совершении 13 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 (покушение на мошенничество в сфере страхования в составе организованной преступной группы) и 6 эпизодов ч.4 ст.159.5 УК РФ (мошенничестве в сфере страхования в составе организованной преступной группы). Уголовные дела в отношении 17 сообщников обвиняемого находятся на стадии расследования, в отношении еще двоих– на рассмотрении в суде.
ОПГ действовала на территории  Волгограда и Волжского в период с сентября 2015 года по ноябрь 2016 года. Общая сумма причиненного страховым организациям ущерба превысила 1 млн 377 тысяч рублей.
Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области, расследовали дело следователи ГСУ регуправления МВД.

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