В Волгограде первый участник ОПГ автоподставщиков получил срок





К 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима приговорен сегодня 26-летний участник ОПГ из Волжского, сообщает ИА «Высота 102». По информации старшего помощника прокурора региона Оксаны Чередининой, установлено, что подсудимый, действуя в составе организованной преступной группы, состоящей из 20 человек, участвовал в инсценировках дорожно-транспортных происшествий с целью хищения денежных средств страховых компаний. Волжанин признан виновным в совершении 13 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 (покушение на мошенничество в сфере страхования в составе организованной преступной группы) и 6 эпизодов ч.4 ст.159.5 УК РФ (мошенничестве в сфере страхования в составе организованной преступной группы). Уголовные дела в отношении 17 сообщников обвиняемого находятся на стадии расследования, в отношении еще двоих– на рассмотрении в суде.

ОПГ действовала на территории Волгограда и Волжского в период с сентября 2015 года по ноябрь 2016 года. Общая сумма причиненного страховым организациям ущерба превысила 1 млн 377 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области, расследовали дело следователи ГСУ регуправления МВД.



