



Мумифицированное тело 90-летней женщины было обнаружено накануне в сарае на территории одного из домовладений Краснослободска. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области, поиски пенсионерки начались после того, как глава поселения обратился в СК с заявлением о безвестном исчезновении пожилой женщины, которая на протяжении длительного периода времени отсутствует по месту своего жительства. В связи с тем, что исчезновение 90-летней пенсионерки носило внезапный характер, было принято решение о возбуждении уголовного дела об убийстве. «В ходе расследования выяснилось, что разыскиваемая проживала с сыном и снохой. По каким-то причинам после исчезновения престарелой родственницы они не стали обращаться в правоохранительные органы, но при этом исправно получали её пенсию. Незамедлительно в домовладении, где проживала семья, следователями-криминалистами областного управления Следственного комитета России с применением новейшей техники был проведен осмотр, в результате которого в хозяйственной постройке было обнаружено уже мумифицированное тело», - рассказали следователи.

Супруги признались, что еще в декабре прошлого года между погибшей и её сыном произошел конфликт. Мужчина ударил мать по голове, а когда на следующий день обнаружил, что она скончалась, спрятал тело в сарае при помощи жены. Родственники решили не обращаться в правоохранительные органы и полгода исправно получали пенсию убитой женщины. Расследование продолжается.



