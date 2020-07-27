В Волгограде у пожарных во время тушения огня украли электропилу





В Волгограде разыскивают похитителя электропилы, принадлежащей 7-ой пожарно-спасательной части. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне вечером пожарные ликвидировали горение в подвале жилого дома №112 по улице Ангарской. В помещении киберклуба площадью 15 квадратных метров горели компьютер и мебель. Спустя 15 минут после вызова спасателей огонь был потушен. Пока спасатели боролись с пламенем, кому-то из прохожих приглянулся лежащий на земле электроинструмент пожарных. В соцсетях опубликована фотография полного мужчины 45-50 лет в полосатой футболке, который берет в руки «бесхозную» пилу.

«Просьба всех, кто знает этого человека - обратиться в участковый пункт милиции №8, расположенный в доме по ул. Ангарская 116. Полиция уже проводит розыскные мероприятия», - написал в паблике один из интернет-пользователей.



